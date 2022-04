Twitter es un medio por el que se comparten miles de historias cotidianas que producen emociones o sensaciones a los internautas de Internet. Esta vez, una madre contó la situación que se vive en su casa en este momento con su hija.

La inocencia de los niños genera mucha ternura y simpatía en los adultos. Los pequeños siempre tienen la costumbre de hacer cartas a diferentes personas que les traen regalos, como Papá Noel, los Reyes Magos o el Ratoncito Pérez, en este caso. Todo el mundo sabe que cuando los primeros dientes de leche comienzan a caer, los chicos esperan la llegada de este ratón, quien se lleva sus dientes a cambio de un regalo, sea golosinas o dinero.

Cada vez que se les cae un diente de leche, los niños se ilusionan con la llegada del Ratón Pérez.

Pero, esta vez hubo un caso muy particular que abrió la gran pregunta: ¿qué ocurre cuándo el pequeño pierde su diente? ¿El ratón Pérez visitará su casa igual? Estas cuestiones tenían preocupada a Jimena, una niña que le escribió una carta al personaje para contarle cómo había perdido su diente.

Al parecer la niña estaba en una pelea con su hermano, ya que, según contó ella, lo estaba mordiendo cuando se cayó su diente. Luego le mostró a su madre y, lamentablemente, el diente se fue por el lavadero.

"Hola Ratón Pérez, he mordido a mi hermano y me ha arrancado el diente. Se lo he llevado a mamá y se le ha caído por el fregadero. Un beso. De Jimena", escribió la niña.

Además, el texto está acompañado de un dibujo para representar gráficamente la escena de su madre perdiendo el diente por las cañerías. Así es como la pequeña espera una respuesta positiva del ratón a pesar de no tener más su diente.

La carta de Jimena al Ratón Pérez.

La carta fue compartida por la misma madre de Jimena, la usuaria de Twitter "@GraceKlimt", quien tuiteó: “mucho drama ahora mismo en mi casa, Don Ratón”. Rápidamente, la publicación llegó a muchos seguidores, quienes reaccionaron con mucha dulzura.

Una mujer comentó el emoji de la cara de enamorada haciendo referencia al dibujo. A lo que otro usuario dijo: "totalmente representativo de que el mordisco es anecdótico y la patosa es mamá".

Mientras los internautas comentaban la simpatía que generó esto, otros comenzaron a contar sus experiencias. "A mi hijo se le perdió uno en el cole y pilló una piedrecita parecida al diente y le hizo un escrito contando lo ocurrido y que por favor la acepte, que no se notaba la diferencia", contó un hombre.