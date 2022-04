Tras caer de una aerosilla a siete metros de altura y quebrarse ambos talones del pie, Vero Lozano regresó este martes a su programa de televisión y mostró su milagrosa recuperación, logrando ponerse de pie tras el dramático accidente que la tuvo sin poder andar desde febrero.

La conductora emocionó a todos con su alegría no solo por volver a pararse, sino por estar de regreso a su lugar de trabajo tras más de dos meses de reposo. Recordemos que tras el accidente en el que se fracturó ambos huesos calcáneos debió ser sometida a una cirugía que literalmente le reconstruyó los talones.

“Quiero compartir algo con ustedes: Me hicieron las placas y me pude parar. Estoy muy muy contenta”, confesó la presentadora en su programa Cortá por Lozano. Y continuó: “Si quieren les muestro”, dijo, para luego ponerse de pie muy suavemente y con la ayuda de un andador, con la inmensa sonrisa que la caracteriza.

.

Sobre su proceso de recuperación, Vero describió: “Es raro. Me duelen mucho los pies abajo, los talones. Todo eso está hecho a nuevo, siento como punzaditas y cosas, y estoy muy emocionada”, y remarcó especialmente lo afortunada que es dentro de la terrible situación que vivió: “Quiero hacer hincapié en esto y no es que soy ejemplo de nada. Dentro de todo, la saqué barata. Hay gente que está en una situación de discapacidad que está muchísimo peor que yo. Me estoy parando, tengo posibilidades de progresar, pero hay otras personas que no”, reflexionó la conductora.

En ese momento, y en medio de la emoción de todo el estudio, Vero aseguró que “lo que uno se propone, bien orientada y con la medicina a favor, la buena voluntad y el amor, se puede lograr un montón de cosas”, y agradeció enormemente la preocupación y el cariño de quienes la rodearon en el difícil momento: “Les agradezco porque me han apoyado todo el tiempo, han sido muy amorosos conmigo. Me ha llegado todos los rezos y el amor”.

.

Pero no solo fue en su programa que Verónica mostró orgullosa su logro, sino que también compartió en sus redes sociales las intimidades de su consulta médica y, específicamente, el momento uno en el que sus pies toman contacto con el suelo.

“¡Llegó el día! 10 semanas después de la operación pude pararme. Me siento una jirafa bebé (como me dijo Costi). Volver a empezar, acompañada de amor, rezos, meditaciones y alegría”, escribió muy movilizada en su cuenta de Instagram. “Gracias infinitas por estar y acompañarme en esta travesía. Gracias a mi familia, a mis compañeros y amigos del canal, y a ustedes que me leen y me bancan. Pasito a pasito” cerró el post, donde se la puede ver caminando paciente pero firme.

.

El grave accidente de Verónica Lozano

De vacaciones en Estados Unidos junto a su hija, su pareja, El Corcho Rodríguez, y un grupo de amigos donde estaba incluida la panelista Analía Franchín, Vero Lozano se dispuso a disfrutar de un paseo en aerosilla en Aspen, la conocida estación de esquí.

Según contó la conductora, uno de sus bastones quedó trabando la barra de seguridad e impidió que la misma se cierre correctamente. Si bien tanto ella, Franchín y otras personas que estaban observando la secuencia gritaron ¡Stop, stop! para que los encargados del lugar detengan la máquina, eso no sucedió y Lozano se deslizó por la silla. Tras permanecer colgada unos minutos, cayó al suelo a una distancia de siete metros, lesionándose gravemente ambos pies.

“La verdad es que fue horrible, un accidente muy espantoso, una negligencia absoluta del centro de esquí y la verdad es que estoy viva de milagro” había dicho Vero solo una semana después del accidente, en comunicación vía zoom con su programa.