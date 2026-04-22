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Miércoles, 22 de abril de 2026

Choque en San Francisco Solano: una mujer herida y un auto volcado

El accidente se produjo en la intersección de las calles 893 y 827.

Redacción FMQ

Una mujer resultó herida este miércoles tras un choque entre dos vehículos particulares en San Francisco Solano. El accidente se produjo en la intersección de las calles 893 y 827, donde por causas que aún se investigan colisionaron dos autos.

Como consecuencia del impacto, uno de los vehículos terminó volcado de costado sobre el pavimento, generando una escena de fuerte impacto y preocupación entre los vecinos de la zona. La mujer herida fue asistida en el lugar por personal médico.

Hasta allí acudieron efectivos de bomberos, agentes de patrulla urbana y profesionales del sistema de emergencias SAME, quienes trabajaron en la asistencia de la víctima y en la prevención de riesgos en el área.

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