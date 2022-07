El mundo en torno a Diego Maradona sigue girando, mostrando momentos ásperos y actitudes de sumo enojo, como la que llevó adelante Verónica Ojeda, que publicó un llamativo mensaje en su cuenta oficial de Instagram que generó revuelo.

“Para todos los que hacen negocios y lucran con la imagen de mi papá”, señaló en una imagen en la que aparece su hijo haciendo el gesto de “fuck you”, en el living de su casa.

De esta manera, la mamá de Dieguito Fernando, expresó su enojo contra quienes se aprovechan de ganar dinero con la utilización de la imagen de Maradona, el astro del fútbol que murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años en una casa del barrio privado San Andrés donde se recuperaba de una operación reciente de un hematoma subdural.

Luego, la pareja de Mario Baudry publicó otra historia con una frase contundente: “Existen tres formas de descubrir una persona falsa: cuando habla, miente; cuando promete, no cumple; cuando le das tu confianza, te traiciona”. Por último, agregó en tono misterioso: “Solo para entendidos”.

Verónica Ojeda: desilusión y enojo

Cabe recordar que recientemente Ojeda había expresado la desilusión que sintió su hijo al ver por televisión la Finalissima entre Argentina e Italia que tuvo lugar en Wembley.

En una extensa charla con Karina Mazzoco en A la tarde (América), contó que el niño de 9 años no fue invitado al encuentro deportivo y tampoco pudo formar parte del homenaje que le rindieron al astro del fútbol. Entre la indignación y la tristeza, también reveló la charla que mantuvo con Claudia Villafañe antes de los Martín Fierro 2022 y la sorpresa que se llevó durante la premiación.

Uno de los posteos de Verónica Ojeda (Instagram).

Verónica comenzó la comunicación telefónica con la confesión de que toda la felicidad que sintió por el triunfo de la Selección Nacional, quedó empañada cuando fue a retirar a su hijo a la escuela y le preguntó por qué no habían podido ir a ver el partido personalmente.

“El primer tiempo del partido lo vio en la escuela y los nenes estaban como locos cuando hicieron el primer gol; él estaba a full porque todos le gritaban ‘Diego, Diego’”, relató. “Para él eso es una alegría, pero ni bien me vio, dijo por qué no lo llevé, y le respondí que no pudimos porque él tenía que estar en la escuela y que hay momentos que se puede y otros que no. ¿Qué le voy a responder? ¿Qué no lo invitaron?”, se sinceró.

“Esa es la realidad, pero a mi hijo cómo le voy a decir eso. Se va a poner a llorar y se va a poner mal; y encima le tengo que decir que una de sus hermanas estuvo, sus tías también, ¿y cómo se va a sentir?”, reclamó, en referencia a la presencia de Gianinna Maradona, Benjamín Agüero, Claudia Villafañe y desde las gradas las hermanas Kitty, Ana, Lili y Cali Maradona. En este punto, la conductora quiso saber de quién fue la responsabilidad de que Dieguito no estuviera presente, y la panelista Cora de Barbieri mencionó a la AFA por ser la entidad que invitó a Villafañe, su hija y su nieto.

“No estoy furiosa, estoy decepcionada, especialmente porque tiene 9 años, déjense de joder. No están peleando conmigo, con la que siempre enfrenta a todos o da la cara, están peleando con un nene de 9 años que es de apellido Maradona”, reafirmó Ojeda. Y agregó: “Yo solamente soy la mamá y tengo que salir a defenderlo; también hablé con Diego Jr. y no lo invitaron, y eso que está en Italia”.

Sobre el homenaje a Diego Maradona en los Martín Fierro, Verónica también dio a conocer otro detalle. “Dos días antes yo hablé con Claudia Villafañe, que ella me preguntó por mi salud, y le agradecí el gesto de haberme llamado”, reveló. “Me dijo: ‘¿Qué te parece si Benjamín sube con Dieguito al escenario?’, y a mí me pareció fantástico, una idea bárbara, pero le sugerí que le consulte a su hija para saber si estaba de acuerdo con que suba su hijo”, continuó.