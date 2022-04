A más de dos años del inicio de la cuarentena y las distintas restricciones para prevenir los contagios de coronavirus, todavía se producen incidentes entre quienes deciden no acatar las normas transgrediéndolas en espacios públicos y quienes confían en que esas medidas son vitales para evitar una nueva ola.

Este lunes, tuvo lugar un desagradable episodio en un colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, en el que una mujer se subió sin barbijo y ante la negativa de colocárselo, el resto de pasajeros pidió la intervención policial para que se bajase.

"Recién en el colectivo viajamos con una Viviana Canosay tuvo que intervenir la policía. Una subió sin barbijo y el chofer pidió que se lo ponga. No solo no le hizo caso, también pasó todo esto", compartió Ana Clara en Twitter, junto con el video en el que se puede ver el violento cruce de palabras y a los policías trasladando a la señora.

“El dióxido de carbono es un tóxico utilizado en las cámaras de gas”, aseguró a los gritos mientras le respondía a una pasajera que la cuestionaba: "Vos usás bozal". “Estás chapa, andá al psiquiatra y que te trate, pero te estamos pidiendo con respeto que cumplas la ley”, le replicó otra persona.

Por otra parte, le consultaron si al menos contaba con las tres dosis de la vacuna y ella les respondió: “Nunca me vacuné. Ustedes no tienen ni idea de lo que tiene la vacuna, que ni siquiera es una vacuna”. Fue en ese momento en el que los pasajeros se sintieron más en riesgo y le pidieron que se bajara. “No soy necia, decido respirar”, agregó la negacionista.

Como no encontraron forma de hacerla razonar, pidieron que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la instara a ponerse el cubrebocas o a descender del micro. “Si bien tiene derecho a viajar, tiene que hacerlo conforme a las reglas”, le explicaron los uniformados. Al no obtener una respuesta favorable, los oficiales se vieron en la obligación de bajarla para que la unidad pudiese continuar con su recorrido.

Qué medidas contra el coronavirus están vigentes hoy en Ciudad de Buenos Aires

En la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pueden leer cuáles son las medidas obligatorias y cuáles las recomendaciones que continúan vigentes en abril del 2022 y con el contexto actual de la pandemia.

"Es obligatorio utilizar elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón al ingresar y permanecer en lugares de acceso público cerrados y en todo espacio abierto cuando exista aglomeración de personas o se trate de un evento masivo", manifiesta claramente el escrito.

Además, hacen hincapié en el correcto lavado de manos, la adecuada higiene respiratoria ligadas al cómo toser o estornudar, la ventilación de ambientes y los métodos de limpieza y desinfección de superficies.