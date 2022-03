En las últimas horas, se viralizó una foto de L-Gante junto a niño, que por supuesto es su fan. Esto podría no resultar noticioso, pero es necesario sumar que ese chico había sido utilizado por la conductora Viviana Canosa para ejemplificar como el Gobierno de Alberto Fernández quería mantener a la gente joven: “Sumiso, pasivo... pobre, bruto”.

Tanto el nacido en General Rodríguez como el infante se mostraron contentos y, ambos miraron a la cámara del celular y soltaron un “¿qué onda perri?”.

Vale la pena recordar el origen del conflicto entre la mediática y el cantante, el cual se remonta al mes de febrero, cuando el autor de “Bar” junto a Tini Stoessel realizó un show en Tecnópolis. Resulta que, desde la cuenta oficial del lugar, divulgaron una foto en la que se ve a un niño en medio de la tribuna disfrutando del concierto.

L-Gante se reunió por el niño que Viviana Canosa hizo viral.

Esta imagen fue levantada por Canosa, quien la compartió en sus redes sociales y agregó el siguiente mensaje: “Así quieren a tus hijos. Sumiso, pasivo... pobre, bruto”, en referencia al gobierno nacional. El comentario generó bastante polémica en las redes sociales y no tardó en llegar a ojos de L-Gante.

La situación molestó a L-Gante, quien no tardó en responderle a quien está al frente del programa Viviana con Vos. “Mirala vos a la atrevida”, comenzó el artista, quien luego subió un poco el tono de la réplica. “¿Qué onda Viviana Carnosa? Pasivo será tu choma que te la agarrás con un pibito menor de edad para descargar tu odio asqueroso?”, disparó.

Así lo posteaba L-Gante en sus redes sociales.

Luego de escuchar esto, Canosa anunció que iniciaría acciones legales contra el músico debido a sus declaraciones. “Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-Gante, hago saber que comenzaré con mi letrado, el Dr. Juan Manuel Dragani, la denuncia correspondiente, como así también querella criminal por los delitos de calumnias e injurias…”, redactó en su cuenta de Twitter.

.

No contenta con el mencionado descargo, volvió a referirse al asunto en su programa. “Me dijo que mi choma era pasivo. L-Gante, nunca en mi vida tuve ‘choma’. Tuve maridos, hombres, parejas, compañeros. Por mí que diga todo lo que quiera, pero hace violencia de género. Yo dije que el gobierno te quiere pasivo, pobre e ignorante, defendiendo a tus hijos, no atacándolos. Me causó mucha tristeza, porque yo defiendo a los pobres, o ¿qué carajo se piensan que estoy haciendo acá?”, sumó.