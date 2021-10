Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. Todo material se puede hacer viral en minutos dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos "challenge" o, muy al pesar de muchos, las infidelidades.

Pero también existen los escraches, que la mayoría conducen a la viralización debido a que todos los usuarios saltan a opinar. Ya sea agarrar a alguien con las manos en la masa haciendo algo indebido, o mismo a un mal servicio. Es el caso de una joven moza de la cadena de restaurantes Hooters, @keylamxo, quien a través de un video en TikTok contó lo mal que le pasó en un día de trabajo cualquiera, donde un grupo de clientes niños, adultos y adolescentes se burarlon de ella.

En el video, explicó que entraron y gastaron 624 dólares en comida y tragos de tequila, y luego le dejaron un mensaje muy polémico en el ticket. “Una chica con la que fui a la escuela secundaria vino con su familia para celebrar el cumpleaños de su papá. La mamá apenas entró dijo: ‘Tráenos un tequila Don Julio, hoy estamos bebiendo bien, es el cumpleaños de mi esposo’”, explicó la joven.

“Les llevo los chupitos, y en ese momento costaba cada uno 18 dólares. En total, terminaron pidiendo 25. Pidieron un montón de comida, eran como cinco adultos y cuatro niños y todos comieron”, continuó relatando la moza en el llamado "Storytime", una modalidad de TikTok donde el usuario se presta a contar una historia interesante de alguna vivencia relevante.

Toda la situación se complicó cuando llegó la cuenta y la mujer se percató de cuánto les había costado la salida. “Cuando la madre pidió el ticket, ella dijo: ‘Si me hubieras dicho que la cuenta era tan alta, tal vez hubieras recibido una propina’. “¡Cómo señora, solo trabajo acá! No estoy mirando su bolsillo, no sé cuánto hay en su banco. Tal vez no debería salir a comer si no puede permitírselo”, remató.

Y así es como la familia, indignada, escribió un insulto en el ticket acompañado por un dibujo soez. “Y como si eso no fuera suficiente, la familia, amargada por tener que gastar tanto en su comida, decidió destrozar la mesa”, contó perpleja la joven para completar: “Esta mujer decidió tirar kétchup por toda la mesa y volcar todas las bebidas antes de irse. Además, no me dio propina. Y por eso lloré”.

