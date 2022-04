Viviana Saccone es una actriz con un gran reconocimiento por su labor. Es una mujer del espectáculo que nunca está metida en ninguna polémica ni peleas de la farándula. Siempre que aparece en los medios de comunicación es para hablar sobre su presente o futuro laboral.

Es más, cuando quieren saber acerca de su vida privada intenta contestar poco y nada, ella prefiere mantener su bajo perfil y ser reconocida por sus personajes de ficción. Sin embargo, este martes, la mujer estuvo involucrada en un tema que la dejó metida en un escándalo por su comentario en Twitter.

La actriz decidió la red social del pajarito para contar una vivencia que le tocó vivir con el pintor que trabaja en su casa. El tema dejó tantos comentarios a favor y en contra de la mujer que habló sobre la cultura del trabajo.

La actriz se quejó por la falta al trabajo de sus pintores.

""Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy. No vemos mañana"(sic) Firmado: el pintor La cultura del trabajo", escribió Viviana. De todas formas, un poco más tarde, Saccone explicó su molestia y aclaró que los chicos "trabajan muy bien. Pero hoy tenían que preparar toda la pared. Están trabajando hace tres semanas, y tengo todo dado vuelta...".

Lo que la "noqueó" fue que "los muchachos no se quieren mojar" cuando el trabajo es interior y no solo pintura. Ante sus declaraciones, los usuarios de Twitter quisieron hacerle entender que si se pinta con humedad, el trabajo no da buenos resultados.

"Te aviso que hoy no vamos, los muchachos no se quieren mojar así que para ir solo no voy .

No vemos mañana"(sic)

Firmado: el pintor



La cultura del trabajo — Viviana Saccone���� (@ViviSaccone) April 25, 2022

"Para pintar a la intemperie es mejor que no vengan, no se seca la pintura.. en interiores tampoco se seca", le contestó un tuitero. La actriz no dudó en responder y siguió haciendo hincapié en su postura: "rasquetear y quitar el empapelado podrían ... Si no, no existiría mi tuit", escribió ella.

Por otro lado, un internauta sugirió que ofrezca a los trabajadores "la posibilidad de usar el baño, facilitarle toallas, que se cambien con ropa seca, (un café sería todo un gesto) y vas a ver que no pierden el día de trabajo. Los pintores no tenemos motorhome y catering en nuestro laburo”.

.

Ante la recomendación del hombre, Viviana dijo que lamentaba su mala experiencia, pero que en su casa los pintores toman mate. Incluso, ella les compra factura, gaseosa y usan el baño "tranquilamente". Y eso no es todo, "el viernes tienen asadito”, dijo.

Al ver que su publicación tuvo mucha relevancia, la actriz decidió hacer un descargo: "gente, hay opiniones de todo tipo en relación a mi tuit del pintor. Yo aclaro que soy nieta de albañil, crecí entre fratachos, sé de qué se trata. Me hizo gracia el tuit de quién no venía por no venir solo, (que sí podía salir de su casa) y podría haber hecho bastante en la mía".