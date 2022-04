Vivir en un edificio o consorcio no es sencillo, ya que hay que convivir con horarios y costumbres de muchas familias. Por ello, las historias de quejas de vecinos resultan muy comunes, aunque de vez en cuando alguna se viraliza por la creatividad que le ponen a la hora de los eufemismos.

Esta vez, una nota en particular se volvió en Twitter y no precisamente por su contenido, sino por su contexto. "Le dejaron una nota a mi vecino por ruidos molestos. Dato: mi vecino murió hace dos años", aseguró el usuario "@CepaSinGluten", junto con una foto de la puerta del departamento que por contexto debe de ser el 12 B.

Le dejaron una nota a mi vecino por ruidos molestos.

Dato: MI VECINO MURIÓ HACE DOS AÑOS

Algunos usuarios lograron ampliar la imagen para poder leer qué decía el cartelito que le dejaron y esto generó escalofríos en más de uno.

"Hola: Todas las mañanas temprano y algunas madrugadas se escucha cómo rebota una bolita metálica o pesada en el techo. No sé si tendrás mascotas, pero te pido por favor veas eso, ya que el ruido que genera es pesado y molesto haciendo que nos despertemos con esa bolita rebotando. Muchas gracias. Vecina del 11 B".

Contó sobre los ruidos molestos en un departamento vacío y se volvió viral

En cuestión de horas, el tuit llegó casi a los 150 mil "me gusta" y obtuvo decenas de comentarios, entre ellos, algunos que no creyeron que fuese verdadero. "Inventen mejor. ¿Por qué le dejarían la nota afuera del departamento en vez de pasársela por debajo?", escribió un usuario, a lo que el autor del tuit le respondió con otra foto en la que se veía cómo había llegado otro sobre. "No pasa nada por abajo de la puerta, crack", agregó.

No pasa nada pro abajo de la puerta, crack. pic.twitter.com/vYxHGnIxFt — Culero Connor (@CepaSinGluten) April 22, 2022

Una chica aseguró que más miedo "la daba el picaporte", ya que en la imagen se alcanza a ver que lo reemplazaron por una bolsa. "Rompieron la puerta. Lo encontramos muerto en el baño. Nunca más cambiaron el picaporte", explicó el tuitero.

Algunos tuiteros decidieron ponerle humor a la situación con imperdibles memes (Twitter).

Otros contaron su propia experiencia con un fenómeno similar. "Loco, esto no es joda. Es un espíritu. En donde vivía antes, en la terraza se escuchaba una bolita de acá para allá, como si la estuviera llevando un gato. Al otro día por la radio pasaron una sección de cosas de terror y en una un flaco cuenta lo mismo que yo viví", recordó Diego.

Sin embargo, otra tuitera les contó qué es lo que realmente sucede. "Le dejé la misma nota a la vecina y después descubrí que ese ruido se llama "golpe de ariete", sucede en una banda de edificios. Es como si arriba estuvieran golpeando algo de metal contra el piso, pero son los caños de agua. Los res cagué a puteadas a los gritos un montón de veces", sentenció junto con un video que explica cómo funciona el aire en una cañería cuando esta se cierra.