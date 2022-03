La Justicia prohibió la salida del país del influencer uruguayo, Yao Cabrera, de manera que peligra la realización de la pelea en la que se iba a enfrentar con el boxeador argentino Marcos "Chino" Maidana, el próximo sábado 26 de enero, en Dubai.

El Juzgado Federal de Campana, resolvió no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país que había sido presentada por la defensa de Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, popularmente conocido como Yao Cabrera, según establece la resolución difundida.

La pelea en Dubai que peligra.

Cabe destacar que el youtuber está procesado y fue embargado en $3.000.000 por el Dr. Adrián González Charvay bajo el delito de "Trata y Reducción a la Servidumbre" Art. 145 Bis y Art. 140, ahora, Cabrera fue denunciado y escrachado en las redes por la víctima y querellante en la causa 10007/20 Giovanna Belén De Mitole, ex diseñadora gráfica del influencer.

En ese contexto, la pelea junto al ex campeón del mundo El "Chino" Maidana, en el combate estelar que se realizará en Dubái el próximo 26 de marzo quedó tambaleando.

.

La velada anunciada también convocará los combates entre, Perez vs Ducar; Thomas vs. Smakici; Veron vs. Gratll; Gauto vs. Fajardo y los combates femenino donde se enfrentarían Graeff vs Basheel y Kerwat vs Daudi.

De tal manera, los abogados de Cabrera solicitaron a la Justicia la autorización para que pueda salir del país en el periodo comprendido entre el 21 y el 28 de marzo "con motivos de un viaje programado con destino a los Emiratos Árabes Unidos", alegando que se iba a llevar a cabo la pelea.

.

El juez corrió vista al fiscal de la causa quien consideró que no correspondía hacer lugar a lo requerido en base a la grave imputación que pesa sobre el encausado y aclaro que cuando se le consulto sobre su trabajo nunca dijo que era pugilista o deportista, y respondió "en torno a su profesión adujo ser youtuber" .

El fiscal agregó que su ausencia podría impedir la celebración de actos procesales que requieren su presencia considerando el estado actual de la causa y de los demás hechos que se investigan sobre delitos considerados "especialmente graves".

Ante esta postura de la fiscalía y otras aclaraciones presentadas en el descargo ante González Charvay, el juez decidió hace minutos, no hacer lugar a la solicitud presentada por la defensa de Cabrera.