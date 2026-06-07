ADEPA lanzó una campaña por el Día del Periodista con un mensaje en defensa de la profesión

En la antesala del Día del Periodista, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó una campaña institucional destinada a poner en valor el trabajo de la prensa y su importancia dentro del sistema democrático.

La iniciativa se apoya en una consigna contundente: "Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más". A través de piezas gráficas difundidas en medios impresos y plataformas digitales, la entidad buscó reivindicar el ejercicio responsable del periodismo en un contexto marcado por fuertes debates sobre el rol de los medios y la circulación de la información.

Un mensaje sobre la función social del periodismo

La campaña también incluye una frase que apunta a remarcar la independencia de la labor periodística frente a presiones externas: "No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque nos agredan. Tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan".

Desde ADEPA señalaron que el objetivo es destacar la relevancia del periodismo profesional como herramienta para informar a la sociedad, promover el acceso a información confiable y fortalecer la vida democrática.

La difusión de esta acción coincide con la conmemoración del 7 de junio, fecha en la que se recuerda la aparición de La Gazeta de Buenos Ayres, el periódico impulsado por Mariano Moreno en 1810 y considerado el primer medio de prensa de la etapa independentista argentina.

El contexto detrás de la iniciativa

ADEPA planteó la necesidad de sostener estándares profesionales en la cobertura de temas de interés público y ratificó su respaldo a quienes desempeñan tareas informativas en todo el país.

La entidad, que reúne a empresas periodísticas de distintas provincias argentinas, participa habitualmente de debates vinculados con la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la protección de las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad periodística.

"Reafirmamos el respeto por una tarea esencial para la democracia", concluye el mensaje difundido por la asociación en el marco de la celebración del Día del Periodista.