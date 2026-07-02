Advierten sobre riesgos para los menores de edad que consultan sobre salud mental a la Inteligencia Artificial

El uso de la Inteligencia Artificial (AI) en los chicos genera una fuerte preocupación en las autoridades judiciales y los profesionales médicos. El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), presentó una campaña de concientización pública frente a un escenario complejo: cada vez más niñas, niños y adolescentes eligen recurrir a la IA para consultar o buscar contención ante problemas de salud física y mental.

La accesibilidad inmediata y la falta de controles adecuados en los entornos digitales aceleran esta tendencia que alarma a los especialistas.

El acceso a las pantallas comienza a una edad promedio sumamente temprana. Las estadísticas oficiales demuestran que el 95% de los chicos del país posee un teléfono celular propio con conexión activa a internet. El inicio en el uso de estos dispositivos tecnológicos se consolidó de manera generalizada a partir de los 9 años.

Frente a esta realidad, las instituciones buscan poner un freno a los autodiagnósticos virtuales que realizan los menores en sus habitaciones. La campaña institucional hace foco en reinstaurar el valor fundamental del diálogo familiar y el asesoramiento médico directo.

Campaña.

Las autoridades recuerdan de forma constante que ninguna plataforma o sistema de chat automatizado puede cumplir el rol de un profesional de la salud.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, sostuvo: "La inteligencia artificial y los entornos digitales ofrecen numerosas oportunidades para comunicarse, expresarse, vincularse y aprender". Sin embargo, contrapesó inmediatamente la situación al señalar las graves consecuencias a las que se exponen los usuarios más jóvenes.

"Pero también, pueden representar un entorno de exposición a una serie de riesgos, peligros y delitos", afirmó. Según su mirada, la falta de redes de contención tradicionales provoca un aislamiento peligroso en los adolescentes. "Hoy, muchas niñas, niños y adolescentes buscan en los entornos digitales respuesta, referencia y refugio", describió pidiendo máxima atención a los adultos a cargo.

Stanley señaló a los peligros del uso de los nuevos softwares para resolver crisis emocionales profundas. "El uso de IA para consultas de salud mental es un riesgo. No reemplaza la escucha, el acompañamiento, ni, fundamentalmente, el trabajo de profesionales en salud mental", manifestó.

"La escucha humana sigue siendo irremplazable", concluyó respecto a la necesidad de mantener activos los vínculos afectivos reales.

Por su parte, el médico especialista en Psiquiatría del Equipo de Salud Mental del MPT, Andrés Tate, aportó una mirada clínica: "El uso de inteligencia artificial para contención emocional significa un riesgo considerable porque están programadas para ser altamente efectivas para transmitir sensaciones de empatía y validación".

Tate alertó sobre un fenómeno psicológico que los investigadores denominan como el establecimiento de una "confidencia sustitutiva" en el plano digital. Mediante este mecanismo, los chicos terminan "compartiendo lo que no le dirían a amigos o familiares", advirtió el psiquiatra forense. Esto genera un aislamiento progresivo y desplaza por completo a aquellos interlocutores humanos que verdaderamente podrían intervenir.

"Interactuar con IA podría retrasar el acceso a sistemas de urgencia, o de contención efectiva para niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental", sentenció Tate.

El médico concluyó que este hábito digital nocivo termina "reforzando el repliegue hacia uno mismo" justo en momentos de vulnerabilidad. La demora en llegar a una guardia médica real puede resultar fatal en casos extremos.

Advertencia de Sociedad Argentina de Pediatría

En sintonía, la Sociedad Argentina de Pediatría expandió la advertencia hacia las conductas que adoptan los propios padres y madres. La entidad científica remarcó que las búsquedas hogareñas de los adultos tampoco reemplazan de ninguna manera el diagnóstico de un médico pediatra de cabecera. Las herramientas informáticas suelen arrojar respuestas estandarizadas que ignoran las particularidades del paciente.

La SAP desaconsejó el uso de estas plataformas como fuente primaria de información debido a sus recurrentes fallas conceptuales. Los especialistas clínicos recordaron que la red suele difundir información médica errónea, mitos populares o datos completamente descontextualizados sobre patologías severas. Esto genera confusión familiar, tratamientos caseros contraproducentes y demoras innecesarias en la atención profesional.

Las cifras de Unicef

La preocupación se sustenta además en un relevamiento reciente elaborado por la organización internacional Unicef Argentina. Los datos recolectados indican de forma alarmante que más de la mitad de las chicas y chicos de entre 9 y 17 años utiliza cotidianamente sistemas basados en IA. El consumo de contenidos digitales sin supervisión expone a los menores a temáticas de extrema complejidad para su madurez.

Aproximadamente dos tercios de los menores encuestados (67%) afirmó haber visto en línea publicaciones sobre formas de adelgazar o perder peso rápidamente. Asimismo, el 64% interactuó con anuncios falsos que prometen "ganar plata fácilmente en Internet". Cerca de la mitad estuvo expuesto a mensajes netamente discriminatorios, imágenes de extrema violencia y personas experimentando con consumos de alcohol u otras sustancias.

El dato más doloroso del informe detalla que casi un tercio de los chicos sufrió exposición a contenidos autolesivos. El 31% vio publicaciones vinculadas a formas de lastimarse o herirse el cuerpo, mientras que el 27% interactuó con contenidos de personas buscando quitarse la vida.

¿Dónde recurrir?

La campaña recuerda que "la IA da respuestas pero no acompaña" e invita a comunicarse de forma gratuita y anónima a las líneas del MPT: el 0800-122-7376 o por WhatsApp al 15-7037-7037, disponibles todos los días de 8 a 20 horas.