Aguinaldo de ANSES: ¿Qué grupos de beneficiarios no podrán cobrarlo en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con la organización de los pagos correspondientes a junio de 2026. En este período, además de los haberes habituales, se aplicará el aumento por movilidad, se sumará el bono extraordinario y también se acreditará el aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC).

El aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre y se deposita automáticamente junto con el calendario de pagos habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Sin embargo, desde el organismo previsional aclararon que no todas las prestaciones que se abonan a través de ANSES están alcanzadas por este beneficio.

Qué prestaciones no cobran el aguinaldo de ANSES en junio

El pago del medio aguinaldo que gestiona la ANSES está destinado principalmente a reforzar los ingresos de quienes integran el sistema previsional. En ese sentido, los grupos que sí lo recibirán en junio de 2026 son los siguientes:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin importar el monto de sus haberes.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo las categorías por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).





Por otro lado, ANSES detalló cuáles son los grupos que quedarán excluidos del cobro del aguinaldo, debido a que sus prestaciones no tienen carácter previsional:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Personas que perciben programas sociales sin carácter jubilatorio, como la Prestación por Desempleo o las Becas Progresar.





ANSES establece que los titulares de asignaciones sociales y otras prestaciones sociales sin carácter jubilatorio no reciben el aguinaldo.

La exclusión de estos grupos se debe a que el aguinaldo forma parte de los derechos vinculados a aportes previsionales, algo que no aplica en el caso de asignaciones o programas de asistencia social.

Cómo calcular el aguinaldo de junio

El cálculo del Sueldo Anual Complementario es sencillo, aunque puede generar dudas entre los beneficiarios. Para determinar el monto a cobrar en junio, se debe tomar el haber mensual más alto percibido durante el primer semestre del año (de enero a junio) y dividirlo por dos.

Por ejemplo, si una persona jubilada tuvo su ingreso más alto en mayo, ese será el valor de referencia para calcular el aguinaldo. El resultado será equivalente al 50% de ese monto, que se acreditará junto con el pago mensual correspondiente.