Alertan que cuatro de cada diez trabajadores son informales





La tasa de informalidad laboral en el país fue del 43,2% en el cuarto trimestre del 2025, lo que supone que más de 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por legislación relevante, sea laboral, impositiva o de la seguridad social.

Así surge de un relevamiento realizado por el área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con coordinación de Roxana Maurizio y Luis Beccaria.

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El sondeo fue elaborado con datos de la última Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (EPH-INDEC).

Los indicadores revelan que la situación se agrava entre los más jóvenes, debido a que 7 de cada 10 trabajadores entre los 16 y 24 años son informales, lo que marca las dificultades que experimenta ese grupo para ingresar en el mercado laboral.

Gentileza Económicas (UBA).

En el tercer trimestre de 2025, su informalidad era de 67,4%, casi 24 puntos porcentuales más elevada que la tasa global.

En cambio, los trabajadores entre los 45 y 64 años -60 en el caso de las mujeres- son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja, con 34,2%, seguida por el grupo de entre los 25 y 44 años (42,2%) y el de 65 años y más (57,8%).

Datos de contexto

Los especialistas a cargo del relevamiento, en un informe publicado en el sitio web de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, remarcaron que la tasa de informalidad hace 17 años que mantiene valores muy elevados.

Además, si se toma la situación de nuestro país entre nueve países de América Latina, Argentina se encuentra en el cuarto lugar, detrás de Chile, Brasil y Costa Rica.