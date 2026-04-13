La informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores al cierre de 2025
Según el INDEC, representó un incremento de un punto en comparación con la finalización de 2024. Mujeres y jóvenes siguen siendo los sectores más vulnerables, con tasas que superan el 58%.
La informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, por encima del 42% registrado en igual período del año anterior, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El dato implica que 4 de cada trabajadores 10 ocupados, es decir unos 5,8 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos, trabajan sin cobertura legal, aportes impositivos ni acceso a la seguridad social.
En la comparación interanual, el indicador subió un punto porcentual, aunque mostró una leve baja de 0,3 puntos frente al tercer trimestre de 2025, cuando había marcado 43,3%.
Estancamiento y comparación histórica
A pesar de esa leve caída trimestral, el nivel de informalidad se mantiene elevado y en valores similares a los registrados hace casi dos décadas, alrededor de 2008.
Dentro de la población asalariada, el 64,1% corresponde a trabajadores formales, un 5,6% son informales que realizan aportes por cuenta propia y el 30,3% restante no efectúa aportes.
Género y edad: los focos críticos
Las tasas más altas de informalidad se registran entre mujeres jóvenes de hasta 29 años, con un 57,9%, y en aquellas de 65 años y más, donde el índice trepa al 61,6%.
En cuanto a género, las mujeres presentan una mayor informalidad (44,5%) frente a los hombres (41,8%).
Por grupo etario, el fenómeno impacta con más fuerza en jóvenes de hasta 29 años (58,4%) y en mayores de 65 (58%), mientras que el nivel más bajo se observa entre los 30 y 64 años (37,6%).
En el segmento joven, la informalidad alcanza al 59,7% de las mujeres y al 57,3% de los varones.
Por ramas de actividad, los niveles más elevados se registran en el servicio doméstico (78%), seguido por la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%).