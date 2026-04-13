La informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores al cierre de 2025

La informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, por encima del 42% registrado en igual período del año anterior, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El dato implica que 4 de cada trabajadores 10 ocupados, es decir unos 5,8 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos, trabajan sin cobertura legal, aportes impositivos ni acceso a la seguridad social.

Los indicadores de informalidad laboral entre octubre y diciembre del 2025.

En la comparación interanual, el indicador subió un punto porcentual, aunque mostró una leve baja de 0,3 puntos frente al tercer trimestre de 2025, cuando había marcado 43,3%.

Estancamiento y comparación histórica

A pesar de esa leve caída trimestral, el nivel de informalidad se mantiene elevado y en valores similares a los registrados hace casi dos décadas, alrededor de 2008.

Dentro de la población asalariada, el 64,1% corresponde a trabajadores formales, un 5,6% son informales que realizan aportes por cuenta propia y el 30,3% restante no efectúa aportes.

Género y edad: los focos críticos

Las tasas más altas de informalidad se registran entre mujeres jóvenes de hasta 29 años, con un 57,9%, y en aquellas de 65 años y más, donde el índice trepa al 61,6%.

En cuanto a género, las mujeres presentan una mayor informalidad (44,5%) frente a los hombres (41,8%).

Por grupo etario, el fenómeno impacta con más fuerza en jóvenes de hasta 29 años (58,4%) y en mayores de 65 (58%), mientras que el nivel más bajo se observa entre los 30 y 64 años (37,6%).

En el segmento joven, la informalidad alcanza al 59,7% de las mujeres y al 57,3% de los varones.

Por ramas de actividad, los niveles más elevados se registran en el servicio doméstico (78%), seguido por la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%).

El informe completo