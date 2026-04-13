El Gobierno de Javier Milei lanzó el programa "Formando Capital Humano"

El Gobierno oficializó este lunes la creación del programa "Formando Capital Humano", una nueva medida destinada a fortalecer la capacitación laboral y mejorar las oportunidades de empleo, facilitando su acceso a cursos y capacitaciones.

La decisión quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución 295/2026, publica en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En el texto oficia, se destaca que el programa apunta a personas con dificultades de inserción laboral, con el objetivo de desarrollar habilidades y competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado.

Entre sus metas principales se destacan: Incrementar las posibilidades de acceso al empleo formal, mejorar la situación laboral de trabajadores desocupados o subocupados y fomentar la formación continua y la reconversión laboral.

"Formando Capital Humano" ofrecerá cursos de formación profesional y capacitación laboral, orientados tanto a sectores tradicionales como a áreas en crecimiento, como la tecnología, la automatización y la industria 4.0.

El programa también contempla la articulación entre el sector público y privado, con el fin de garantizar una oferta formativa más amplia y alineada con la demanda productiva.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema de vouchers, que permitirá a los beneficiarios acceder de manera directa a las capacitaciones disponibles.

En ese sentido, señalaron que este mecanismo busca reducir la intermediación, aumentar la transparencia en la asignación de recursos y facilitar el acceso a la formación laboral.

La creación del programa responde a un escenario de transformación del empleo, marcado por el avance de la digitalización y la automatización, la demanda de nuevos perfiles técnicos y la falta de mano de obra calificada en oficios tradicionales.