Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 13 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

El Gobierno de Javier Milei lanzó el programa "Formando Capital Humano"

La iniciativa busca ofrecer formación laboral y mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de empleo. La medida fue confirmada a través de la Resolución 295/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno oficializó este lunes la creación del programa "Formando Capital Humano", una nueva medida destinada a fortalecer la capacitación laboral y mejorar las oportunidades de empleo, facilitando su acceso a cursos y capacitaciones.

La decisión quedó establecida esta madrugada mediante la Resolución 295/2026, publica en el Boletín Oficial, de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En el texto oficia, se destaca que el programa apunta a personas con dificultades de inserción laboral, con el objetivo de desarrollar habilidades y competencias alineadas con las necesidades actuales del mercado. 

Entre sus metas principales se destacan: Incrementar las posibilidades de acceso al empleo formal, mejorar la situación laboral de trabajadores desocupados o subocupados y fomentar la formación continua y la reconversión laboral.

"Formando Capital Humano" ofrecerá cursos de formación profesional y capacitación laboral, orientados tanto a sectores tradicionales como a áreas en crecimiento, como la tecnología, la automatización y la industria 4.0.

El programa también contempla la articulación entre el sector público y privado, con el fin de garantizar una oferta formativa más amplia y alineada con la demanda productiva.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la implementación de un sistema de vouchers, que permitirá a los beneficiarios acceder de manera directa a las capacitaciones disponibles. 

En ese sentido, señalaron que este mecanismo busca reducir la intermediación, aumentar la transparencia en la asignación de recursos y facilitar el acceso a la formación laboral.

La creación del programa responde a un escenario de transformación del empleo, marcado por el avance de la digitalización y la automatización, la demanda de nuevos perfiles técnicos y la falta de mano de obra calificada en oficios tradicionales.

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

4
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

5
La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años
Noticias

La Mona Jiménez contó cuál es la dieta que lo mantiene activo a los 75 años

Últimas noticias de Boletín Oficial