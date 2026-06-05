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Viernes, 5 de junio de 2026

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REFLEXIÓN

"Amar es dar lo que no se tiene a alguien": qué significa esta frase de Jacques Lacan

Se trata de una de las reflexiones más profundas del psicoanalista francés sobre el significado del amor y las características de las personas que aman y son amadas.

SGorostiaga
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"Amar es dar lo que no se tiene a alguien", es una de las frases célebres del psicoanalista francés Jacques Lacan, en la que se analizan los vínculos entre personas que aman y seres que son amados, y cómo influyen en la vida cotidiana.

Esta frase surge de un análisis exhaustivo sobre "El banquete de Platón", en el que se pone en juego la naturaleza del amor, qué significa esta postura y, principalmente, desde dónde aman.

Cuál es el origen de esta frase

La reflexión de Lacan quedó reflejada en el Seminario 8, cuyo título fue "La transferencia". Se trata de su obra central, en la que se dedicó a conceptualizar cuál era el motor del psicoanálisis.

¿Qué significa esta frase?

"Amar es dar lo que no se tiene a alguien" representa principalmente el dar lo que no se tiene porque, según el psicoanalista francés, no se trata de una cuestión de bienes materiales, sino de "lo que falta".

En el amor, lo que se "da" es la propia falta o las vulnerabilidades que posee uno; según esta reflexión, se ama desde este punto de falencias, mientras que la persona amada no es un ser completo o idealizado, sino un soporte para el deseo de este ser amante.

Quién fue Jacques Lacan

Jacques Lacan fue uno de los médicos psiquiatras y psicoanalistas más influyentes de la historia. Nació en París en 1901 y a lo largo de su carrera reinterpretó y reestructuró las teorías de Freud a través de la lingüística y la filosofía.

Mediante su crítica del psicoanálisis, influyó en disciplinas como la teoría crítica, los estudios de género y el cine. Se convirtió en uno de los referentes de la teoría psicoanalítica contemporánea y falleció en 1981.

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