"3 doritos después": qué significa el eslogan que se convirtió en el formato de humor más usado de las redes sociales

Lo que inició como un simple eslogan para televisión terminó adueñándose de los memes, los videos y las conversaciones cotidianas de toda una generación. El concepto "3 doritos después", creado originalmente en 2013, volvió oficialmente a la escena pública.

La marca del snack busca conectar con la nostalgia digital y rescatar un código cultural que, lejos de desaparecer, se mantuvo vigente de forma orgánica en el vocabulario de internet, incluso entre jóvenes que jamás vieron el comercial original.

El origen de un código humorístico y global





La famosa expresión nació en el marco de una campaña internacional que contó con la dirección cinematográfica de Jon Favreau y la musicalización de DJ Diplo.

La pieza publicitaria mostraba situaciones exageradas y absurdas que les ocurrían a los protagonistas inmediatamente después de consumir el producto.

Ese salto temporal cómico fue adoptado rápidamente por los usuarios de las redes sociales, quienes lo transformaron en un formato universal para ilustrar cambios drásticos, contradicciones graciosas o giros inesperados de la vida real.

Según los voceros de la compañía, la permanencia de la frase demuestra que el concepto dejó de ser propiedad de la empresa para convertirse en un patrimonio de la cultura pop en español.Historias reales de transformaciones radicales.

Para la edición actual de este concepto, la campaña decidió convocar a tres personalidades de las plataformas digitales cuyas vidas dieron un vuelco total de un momento a otro, encajando a la perfección con la lógica del meme.

El relato audiovisual destaca al comediante Luis Slimming, quien pasó de ejercer formalmente como profesor de matemática a consolidarse como una de las figuras del humor más populares en escenarios y redes sociales.

En el plano musical, la artista chilena Katteyes protagoniza otro de los segmentos al reconstruir sus primeros pasos subiendo contenido casero a TikTok con el sueño de cantar, posicionándose en la actualidad entre las músicas más escuchadas en los catálogos digitales.

A estas historias se suma el coleccionista Beyblade, un creador que, reviviendo la nostalgia de los años 2000, convirtió sus filmaciones de batallas de juguetes en un contenido altamente consumido, transformándose en un inesperado referente viral del entorno virtual.

La nostalgia como motor cultural en internet





El fenómeno de esta reactivación responde a una tendencia global donde las referencias, canciones y formatos de las décadas de los 90 y 2000 regresan constantemente para ser resignificados por las nuevas audiencias.

Al tomar este recuerdo colectivo y cruzarlo con historias verídicas de superación y éxito digital, la firma no solo celebra su propia historia publicitaria, sino que valida la manera en que el lenguaje de internet es capaz de transformar un anuncio comercial en una parte permanente del habla cotidiana en el mundo hispanohablante.