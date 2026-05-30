"Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos", Julio Cortázar

No todas las historias de amor comienzan con un plan milimétrico o una búsqueda activa. En el universo literario de Julio Cortázar, los hilos del afecto se enredan de manera imprevista, como si las circunstancias se burlaran de las agendas humanas.

Esta premisa atraviesa por completo su célebre declaración romántica, donde entender el amor implica aceptarlo como un evento inevitable, misterioso y profundamente transformador.

París y azar: ¿Cuál es el origen de la famosa frase?





La célebre frase vio la luz en 1963 dentro de Rayuela, una de las novelas fundamentales del boom latinoamericano y un pilar de la literatura universal.

En los pasajes de la obra, el protagonista, Horacio Oliveira, medita sobre su complejo y magnético vínculo con La Maga mientras transitan una vida bohemia, artística y desordenada por las calles de París.

En ese entramado, el encuentro entre ambos no se presenta como el resultado de una elección consciente o un cortejo tradicional, sino como una sincronía inevitable.

Julio Cortázar plantea así una paradoja fascinante: la ausencia de una búsqueda deliberada que convive, al mismo tiempo, con la certeza interna de que los caminos estaban destinados a colisionar en algún punto del mapa.

El amor como un rayo que desarma la lógica





Para el escritor argentino, los sentimientos no responden a cálculos de compatibilidad, conveniencias ni expectativas sociales. El amor se manifiesta como una fuerza disruptiva que irrumpe sin previo aviso y destruye cualquier intento de control racional.

El propio autor lo dejó plasmado con crudeza en otro de los fragmentos más icónicos de la misma novela: "Como si se pudiera elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos...".

Esta visión rompe de manera drástica con el mito de la pareja ideal o el romance perfecto y ordenado. Para el autor, el lazo afectivo constituye una experiencia intensa y muchas veces desestructurada; una tormenta que obliga a los individuos a replantearse sus certezas y a reconstruirse por completo a partir del caos y la intuición compartida.

Con su célebre declaración, Julio Cortázar desafió la lógica racional y defendió el azar como el único camino genuino hacia el encuentro verdadero.

Una resistencia romántica en la era de los algoritmos





A más de seis décadas de la publicación de la novela, el magnetismo de estas palabras no solo se mantiene vivo, sino que adquiere un carácter casi revolucionario.

En un presente dominado por la inmediatez, las aplicaciones de citas y los filtros algorítmicos que intentan predecir y programar la afinidad perfecta, la propuesta cortazariana se planta como una alternativa contracultural.

La obra invita a recuperar la confianza en el trayecto, a abrazar lo inesperado y a validar aquellos cruces cotidianos que escapan a las pantallas digitales.

Al final del día, la vigencia del autor reside en ese recordatorio fundamental: las transformaciones más significativas de la vida, ya sean personas, pasiones o cambios de rumbo, suelen manifestarse precisamente cuando se deforma la obsesión por encontrarlas.

Más allá del romance: la filosofía definitiva para torcer el destino





Aunque la frase se inmortalizó a través de una de las tramas románticas más famosas de las letras hispanas, su trasfondo trasciende por completo los límites de la pareja.

Las líneas actúan, en realidad, como una declaración de principios sobre los hallazgos personales y las ideas revolucionarias que tuercen el rumbo de la existencia.

La propuesta final del texto nos confronta con la necesidad de soltar las riendas: Las respuestas más profundas y los encuentros más genuinos de la vida ocurren únicamente cuando dejamos de intentar controlarlo todo.