"Lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás", Confucio

"Lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás", es una de las frases que inmortalizó el filósofo chino Confucio y marcan a fuego la reacción que pueden tener las personas ante determinadas situaciones de la vida cotidiana.

Es considerada como una de las "reglas de oro" de la ética confuciana, en la que prima la virtud individual y la responsabilidad colectiva. Además, fue el puntapié inicial para la versión cristiana "trata a los demás como quieras ser tratado".

El origen de esta frase

Esta frase aparece en el Libro 15 y el capítulo 23 de Las Anacletas, como parte de una conversación que tuvo el maestro chino con uno de sus discípulos.

La reflexión aparece cuando le piden una sola palabra que sirva como conducta para toda la vida, menciona la reciprocidad y eleva esta frase.

Se trata de una recopilación de enseñanzas, dichos, anécdotas y diálogos breves que se organizan por temas, pero sin llevar un orden lógico.

El pensador chino buscaba un esquema que se centre en el respeto, las virtudes individuales y la disciplina moral.

¿Qué significa la frase?

"Lo que no desees para ti mismo, no se lo hagas a los demás" plantea la importancia de ponerse en el lugar del otro y que se pueda medir el impacto de nuestras acciones teniendo a los sentimientos propios como escala.

Se trata de un ejercicio de introspección para poder mantener la armonía en la vida cotidiana, ya que cada persona analizaría lo que tiene pensado hacer, además de buscar las vías para alcanzar la virtud suprema del ser humano.

¿Quién fue Confucio?



Kong Qiu, conocido popularmente como Confucio, fue uno de los filósofos chinos más influyentes de la historia, con un marcado interés en la ética, la política y las relaciones humanas.

Fue el impulsor del confucianismo, una corriente de pensamiento que buscaba obtener la armonía social, basándose en el respeto, las virtudes individuales y la disciplina moral. Nació en el año 551 y murió en el 479 a.C.