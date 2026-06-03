"El olvido es la única venganza y el único perdón", Jorge Luis Borges

"El olvido es la única venganza y el único perdón", es una de las frases más recordadas del escritor argentino Jorge Luis Borges que apunta al rol que cumple la indiferencia entre las personas.

Esta reflexión de uno de los autores más influyentes del siglo XX plantea la memoria como parte de la identidad de las personas. También invita a dejar en el olvido algunas cosas que pasaron en símbolo de paz.

El origen de esta frase

La frase de Borges conforma el capítulo "Fragmentos de un evangelio apócrifo" del libro de su autoría "Elogio de la sombra", publicado en 1969, en el que con un estilo bíblico deja reflexiones sobre un punto filosófico y ético.

¿Qué significa esta frase?



"El olvido es la única venganza y el único perdón" enfatiza que el perdón es un acto de superioridad intelectual o de orgullo, debido a que la persona toma la decisión de perdonar a aquellos con los que tuvo algún problema.

Sin embargo, Borges detalló que el olvido es un proceso natural y absoluto para sacar de tu vida a quienes no desees. Para el escritor, la venganza podría ser la indiferencia porque el odio es una forma de memoria y vínculo.

Quién fue Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges es considerado uno de los escritores argentinos más influyentes del siglo XX, nacido en Buenos Aires en 1899. Con sus cuentos breves se transformó en un referente del realismo mágico y de la literatura fantástica.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue director de la Biblioteca Nacional Argentina, profesor universitario y conferencista. Sus obras fueron traducidas a decenas de idiomas. Falleció en Ginebra en junio de 1986 a los 86 años.