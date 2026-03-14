ANSES aumenta la Asignación por Hijo en abril: ¿De cuánto será la suba?

Luego de conocerse el dato de inflación correspondiente a febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en abril se aplicará una actualización en las asignaciones y otros beneficios que paga el organismo.

El ajuste se definió a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que marcó una variación mensual del 2,9%.

Ante estas modificaciones, los beneficiarios deberán mantenerse informados sobre los nuevos montos y condiciones de las prestaciones para evitar inconvenientes al momento de cobrar.

Desde el organismo recomiendan revisar periódicamente la información oficial y verificar los datos personales y familiares registrados, ya que cualquier actualización en los valores o requisitos puede impactar en la liquidación final.

Las asignaciones por hijo tendrán nuevos montos desde abril tras la actualización definida a partir del último dato de inflación.

Aumenta la Asignación por Hijo en abril: cuánto cobrarán los beneficiarios de ANSES

A partir de la variación inflacionaria, ANSES modificará desde abril los valores de las asignaciones familiares correspondientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Al mismo tiempo, también se actualizarán los límites de ingresos permitidos para acceder a estas prestaciones. El tope individual se incrementará de $2.722.595 a $2.801.551, mientras que el límite de ingresos del grupo familiar subirá de $5.445.190 a $5.603.101.

La Asignación Universal por Hijo también tendrá un incremento desde abril tras la actualización de los montos de ANSES.

De esta manera, el monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará de $132.814 a $136.666. Como ocurre habitualmente, ANSES retiene el 20% del beneficio, por lo que el pago mensual directo será de $109.332,80.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto pasará de $432.461 a $445.003, lo que implicará un pago efectivo de $356.002,40 luego de aplicada la retención.

Además, el incremento impactará en el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que desde abril aumentará de $50.094 a $51.547. En las provincias de la Patagonia, en tanto, continuará vigente el adicional por zona desfavorable, que eleva los valores de las prestaciones en esa región.

Con el aumento aplicado desde abril, el monto total de la AUH alcanzará los $136.666 por menor.

Para quienes se encuentran dentro del primer nivel de ingresos, los nuevos montos serán los siguientes:

Asignación por hijo: pasará de $66.414 a $68.341 .

Asignación por hijo con discapacidad: aumentará de $216.240 a $222.511 .

Prenatal: se actualizará de $66.414 a $68.341 .

Pago único por nacimiento: subirá de $77.414 a $79.660 .

Asignación por adopción: se elevará de $462.845 a $476.268 .

Pago único por matrimonio: aumentará de $115.913 a $119.275 .

Asignación por cónyuge: pasará de $16.113 a $16.581.



