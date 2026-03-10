ANSES paga aumento y bono: ¿Qué jubilados y pensionados reciben su haber hoy, martes 10 de marzo?

Otro grupo de jubilados y pensionados cobrará su haber este martes 10 de marzo, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El esquema contempla la acreditación de un aumento del 2,88%, debido a la inflación de enero (ya que así lo indica la fórmula de movilidad), y de un bono de $70.000.

Qué jubilados y pensionados reciben su haber hoy, martes 10 de marzo





Hoy, martes 10 de marzo, cobran los siguientes titulares de la ANSES:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo : documentos terminados en 1 .





: . Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 2 y 3.

Cronograma de pagos para jubilados y pensionados: las fechas completas de marzo





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.





DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo .





. DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.





DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.





DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 10 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo .

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo