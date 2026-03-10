ANSES paga aumento y bono: ¿Qué jubilados y pensionados reciben su haber hoy, martes 10 de marzo?
Tras el inicio del calendario de pagos, el organismo previsional continúa con la acreditación de haberes para quienes perciben la mínima. Mirá qué terminación de documento cobra este martes 10 de marzo.
Otro grupo de jubilados y pensionados cobrará su haber este martes 10 de marzo, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El esquema contempla la acreditación de un aumento del 2,88%, debido a la inflación de enero (ya que así lo indica la fórmula de movilidad), y de un bono de $70.000.
Qué jubilados y pensionados reciben su haber hoy, martes 10 de marzo
Hoy, martes 10 de marzo, cobran los siguientes titulares de la ANSES:
- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: documentos terminados en 1.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): documentos finalizados en 2 y 3.
Cronograma de pagos para jubilados y pensionados: las fechas completas de marzo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.