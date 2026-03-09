ANSES paga un extra de $100.000 a titulares de AUH: los requisitos para cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará un pago adicional destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este refuerzo puede alcanzar los $100.000 y forma parte de los beneficios que el organismo otorga a determinadas familias que reciben la prestación.

El monto no se acredita automáticamente a todos los beneficiarios, ya que depende de cumplir con ciertos requisitos vinculados al programa. Para acceder, es necesario haber presentado la documentación correspondiente y mantener actualizados los datos ante ANSES.

¿Quiénes podrán cobrar los $100.000 extra de ANSES?

Como bien se informó, ANSES continúa abonando en marzo de 2026 la Asignación Universal por Hijo junto con distintos programas complementarios que buscan reforzar los ingresos de las familias que reciben esta prestación. Estos beneficios adicionales se suman al pago mensual y pueden incrementar de manera significativa el dinero disponible para los hogares.

Entre los apoyos más importantes se encuentra la Tarjeta Alimentar, un programa creado para garantizar el acceso a alimentos para familias con menores ingresos. Este refuerzo se deposita de forma automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, por lo que los titulares no necesitan realizar ningún trámite extra para recibirlo, siempre que cumplan con las condiciones del programa.

Pueden acceder los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, las mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE), las personas que perciben AUH por hijos con discapacidad -sin límite de edad- y también las madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva.

El monto de la Tarjeta Alimentar varía según la cantidad de hijos que tenga cada familia. En marzo de 2026, las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos perciben $81.936 y los hogares con tres hijos o más acceden a $108.062. El dinero puede utilizarse con tarjeta de débito para comprar alimentos en comercios habilitados.

El mismo también alcanza a quienes cobran la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. De esta manera, el programa busca acompañar a las familias durante el embarazo y en los primeros años de vida de los niños.

En cuanto a la AUH, el valor total de la asignación ronda los $129.000 por hijo en marzo de 2026, tras la actualización aplicada por la fórmula de movilidad basada en la inflación. Sin embargo, ANSES paga mensualmente el 80% de ese monto, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

El calendario de pagos se organiza de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular. Los depósitos suelen comenzar durante la segunda semana del mes y se realizan de manera escalonada en los días siguientes. El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario y las fechas específicas pueden consultarse a través de la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.