Arranca la luna nueva en piscis: cómo puede afectar a cada uno de los signos

El comienzo de la temporada de la luna nueva en Piscis trae consigo una importante renovación energética, que tendrá lugar desde el miércoles 18 de marzo, y podría provocar la transformación de diversas realidades en las personas que compartan un signo del zodíaco.

Durante este proceso, cada persona podrá encarar diferentes situaciones cotidianas que aclaren un panorama de cara al futuro debido a que se trata de un contexto ideal para comenzar con un nuevo proyecto, tomar decisiones importantes y plantear intenciones a mediano plazo.

Según lo que plantea la astrología, esta instancia reciente será clave para replantear los objetivos que tienen, ordenar las emociones y permitir dar pasos hacia cambios que sean positivos.

Cómo afecta a cada signo la luna nueva en Piscis

Las personas regidas bajo el signo de Aries, entre el el 21 de marzo y el 19 de abril, tendrán bajo este fenómeno la posibilidad de comenzar proyectos personales postergados y ser impulsados a tomar decisiones importantes.

Aquellas personas de Tauro, nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo, afrontarán un periodo de claridad emocional en le que podrán cerrar ciclos del pasado y enfocarse en el bienestar interno.

Los de Géminis, nacidos entre el 21 de mayo y el 20 de junio, contarán durante esta etapa con un momento muy adecuado para reactivar relaciones sociales y estar abiertos a recibir nuevas propuestas o ampliar los lazos para que esto ocurra.

Por su parte, las personas que nacieron en la época de Cáncer, entre 21 de junio y el 22 de julio, tendrán una instancia favorable para analizar las oportunidades laborales y mostrar sus capacidades.

Los de Leo deberán aprovechar la energía de esta luna nueva para expandirse y afrontar situaciones claves como puede ser la toma de decisiones, realizar viajes o enfocarse en estudios.

El momento de transformación será para los de Virgo, que afrontarán una instancia clave en la que se recominea poder ordenar las finanzas teniendo en cuenta cuales son las prioridades.

Las personas regidas bajo el signo de Libra, tendrán un momento ideal para comenzar una relación amorosa o fortalecer el vínculo que tienen con otras personas que consideren importantes.

Aquellos que hayan nacido en Escorpio deben aprovechar esta situación para comenzar con hábitos más saludables, cambiar las rutinas para notar cambios físicos y mentales.

La creatividad de los de Sagitario estará en un contexto ideal durante esta luna nueva para comenzar nuevos proyectos que hayan sido postergados o apostar a los hobbies.

En las personas de Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero) habrá una necesidad de reorganizar los hogarees, fortalecer vínculos muy cercanos o estar mejor relacionados con temas familiares.

Para los acuarianos, la comunicación será clave en este contexto y se acerca un momento ideal para tomar decisiones importantes, expresar sentimientos o llevar a cabo negociaciones.

Bajo su luna llena, los de Pisicis contarán con un fuerte impacto económico, con nuevas oportunidades para ganar dinero y mejorar la estabilidad financiera en esta nueva etapa.