Atención AUH: los 3 motivos por los que ANSES te puede sacar el beneficio en abril

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los beneficios más importantes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y está pensada para ayudar a las familias que más lo necesitan.

Sin embargo, cobrarla no es automático ni permanente, ya que hay condiciones que deben cumplirse mes a mes, y si alguna de ellas falla, el organismo puede suspender el pago.

De este modo, conocer cuáles son los 3 motivos principales es clave para no perder el beneficio de un día para el otro.

ANSES: ¿Cuáles son los 3 motivos por los que se puede perder el beneficio de la AUH?





ANSES: ¿Cuáles son los 3 motivos por los que se puede perder el beneficio de la AUH?

1. Conseguir un trabajo formal o inscribirse como monotributista

La AUH está pensada para quienes no tienen empleo registrado o trabajan en la informalidad. Por eso, si el titular consigue un trabajo en relación de dependencia con aportes o decide darse de alta como monotributista, automáticamente pierde el derecho a cobrar el beneficio.

El cambio en la situación laboral es uno de los motivos más frecuentes de baja y muchas veces las familias no lo tienen en cuenta a tiempo.

2. Que el hijo cumpla 18 años

La asignación cubre a los hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad. Una vez que el menor cumple 18 años, la ANSES da de baja el beneficio de forma automática.

La única excepción es para los hijos con discapacidad, en cuyo caso no hay límite de edad y el cobro puede continuar más allá de ese punto.

3. No presentar la Libreta de la AUH

Cada año, la ANSES exige la presentación de la Libreta AUH, un documento que acredita que el menor está al día con los controles de salud, el calendario de vacunación y la escolaridad.

Este trámite no es opcional: sin él, el titular no puede cobrar el 20% acumulado del beneficio y arriesga perder la asignación por completo. El plazo venció el 31 de marzo, por lo que quienes no lo hayan completado podrían ver afectado el cobro de abril.

¿Cómo se puede presentar la Libreta AUH?





Aunque el plazo para entregar la Libreta 2025 ya cerró, desde el 1 de abril la ANSES habilitó la presentación de la Libreta AUH 2026, a través de la cual las familias pueden acceder al 20% del complemento acumulado correspondiente al año anterior.

El trámite puede hacerse de forma digital desde Mi ANSES o mediante la aplicación oficial del organismo.

Para completarlo, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la sección "Hijos" y buscar la opción "Libreta AUH" para verificar que los datos de los hijos o personas a cargo estén correctos.

Si alguna sección relacionada con educación, salud o vacunación aparece incompleta, se debe generar la libreta para descargarla o recibirla por correo electrónico, imprimirla en una sola hoja y con buena calidad, y llevarla al centro de salud o la escuela según corresponda para que sea completada y firmada.

Una vez firmada, hay que fotografiarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas visibles, y asegurarse de que la imagen pese menos de 3 MB y esté en formato JPG.

Luego se vuelve a ingresar a Mi ANSES, se selecciona "Hijos", "Libreta AUH" y "Subir Libreta AUH", y se siguen los pasos indicados. El trámite queda finalizado cuando llega un correo electrónico de confirmación.

Para quienes no puedan hacer la presentación de forma digital, la ANSES permite realizarlo de manera presencial en cualquiera de sus oficinas o en operativos de atención, sin necesidad de turno previo.

ANSES: fechas de cobro de la AUH en abril de 2026