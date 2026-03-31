Volvió el calor: este es el parque acuático ideal para disfrutar en familia

Con la llegada de las altas temperaturas, crece la búsqueda de opciones para disfrutar en familia y huir del calor de la ciudad. Por ello, existen lugares que combinan entretenimiento, naturaleza y servicios pensados para refrescarse.

Entre ellas, se destaca un complejo acuático que se posiciona como una de las mejores alternativas para una escapada y con infraestructura moderna y actividades diseñadas para aprovechar al máximo cada jornada.

Ubicado en el nordeste argentino, este destino combina naturaleza, río y clima cálido, características típicas del paisaje formoseño.

Un paraíso de agua y entretenimiento para toda la familia

El Parque Acuático 17 de Octubre es un moderno complejo recreativo-acuático pensado para el disfrute familiar, ubicado en la provincia de Formosa.

Desde la ciudad capital, el predio se encuentra a pocos kilómetros y es de fácil acceso en vehículo. Se puede llegar a través de la Ruta Nacional 11 y conexiones provinciales, lo que permite un traslado rápido tanto para residentes como para visitantes.

Además, su ubicación estratégica lo posiciona cerca de otros atractivos turísticos de la región, como la Reserva de Biosfera Laguna Oca, el Río Paraguay y localidades cercanas que invitan a seguir explorando el litoral formoseño.

El predio se extiende por más de 3,5 hectáreas y ofrece múltiples propuestas acuáticas para todas las edades. Entre sus principales atractivos se destacan las distintas piletas diseñadas para adultos, jóvenes y niños, con sectores diferenciados que garantizan seguridad y diversión.

Uno de los espacios más elegidos es la piscina con olas artificiales, que simula el movimiento del mar y se convierte en el epicentro de la experiencia. También hay áreas con toboganes de diferentes alturas y niveles de adrenalina, desde opciones suaves hasta caídas más intensas.

Para los más chicos, el parque dispone de juegos interactivos con rociadores, mangrullos y estructuras temáticas, incluyendo un barco recreativo que suma un componente lúdico ideal para la infancia.

Toboganes, olas artificiales y juegos interactivos convierten cada visita en una experiencia dinámica y refrescante.

Otro punto a destacar es el diseño del espacio, que prioriza la comodidad del visitante con zonas de descanso, sombra y circulación ordenada, lo que facilita una experiencia agradable incluso en días de alta concurrencia.

Además, cuenta con un bar con propuestas gastronómicas para pasar todo el día sin necesidad de salir del predio, con opciones rápidas y menús pensados para toda la familia.

Desde bebidas frías y helados hasta platos sencillos y snacks, el espacio permite hacer una pausa entre actividades sin alejarse de las piletas, manteniendo la comodidad y la experiencia integral dentro del complejo.

Un plan perfecto para desconectar de la rutina sin alejarse demasiado y disfrutar al aire libre.



Este destino se consolida como una opción accesible dentro del turismo regional, ideal tanto para escapadas de fin de semana como para vacaciones sin recorrer largas distancias.

Por otro lado, el Parque Acuático 17 de Octubre se presenta como la opción ideal para compartir en familia o con amigos; ofrece todo lo necesario para vivir una jornada completa, donde la diversión y el descanso se encuentran en equilibrio.