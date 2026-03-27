Escapada soñada: el pequeño pueblo del litoral conocido como el "Cancún argentino"

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, muchas personas comienzan a buscar opciones cercanas para descansar, sin necesidad de realizar grandes viajes ni gastar demasiado.

En ese contexto, aparecen destinos poco conocidos que sorprenden por su propuesta y se convierten en alternativas ideales para cortar con la rutina y disfrutar de unos días diferentes.

Dentro de las opciones, un pueblo conocido como "Cancún del Litoral" combina tranquilidad, naturaleza y propuestas recreativas que lo convierten en una opción cada vez más elegida para escapadas cortas.

Paisajes del litoral santafesino que combinan naturaleza, tranquilidad y amplios espacios verdes.

El pequeño pueblo del litoral que llaman el "Cancún argentino"

María Susana es una localidad ubicada en la provincia de Santa Fe que en los últimos años ganó popularidad como destino turístico por su particular propuesta recreativa y entorno natural.

Se encuentra a unos 160 kilómetros de la capital provincial, lo que permite llegar en pocas horas en auto. El acceso es sencillo a través de rutas provinciales y nacionales, principalmente por la Ruta Nacional 34 y caminos conectores que facilitan el arribo desde distintos puntos de la región.

Además, su ubicación estratégica la sitúa cerca de otros destinos turísticos del litoral santafesino, permitiendo combinar la visita con localidades cercanas o circuitos rurales que invitan a seguir explorando.

Uno de los grandes atractivos es su geografía, típica del litoral, con paisajes abiertos, vegetación autóctona y espacios que invitan al descanso.

El gran protagonista es el Balneario Cancún Oasis, un complejo que se convirtió en el emblema del lugar. Allí, los visitantes encuentran una propuesta integral pensada para el disfrute en familia o con amigos.

Cuenta con tres piletones de distintas profundidades, ideales tanto para adultos como para niños, lo que permite disfrutar del agua en un entorno seguro y cuidado.

Opciones recreativas para todas las edades, desde relax hasta diversión acuática.

También se destacan las islas de arena, que aportan una estética muy parecida al Caribe y generan espacios ideales para relajarse o disfrutar del sol.

A esto se suman juegos acuáticos que convierten la experiencia en una opción divertida, especialmente para los más chicos, pero también atractiva para adultos.

A su vez, el complejo se completa con solárium, puentes y muelles que invitan a recorrer en familia y disfrutar del paisaje desde diferentes puntos.

Un entorno pensado para disfrutar del aire libre y desconectar de la rutina.

Otro de los espacios destacados es el Parque Lineal, ideal para caminatas, actividades al aire libre y momentos de descanso en contacto con la naturaleza.

A su vez, el casco histórico del pueblo también merece una visita, con su identidad propia y construcciones que reflejan la vida local, como es el caso de Plaza Pablo Recagno.

Finalmente, se trata de una comunidad con fuerte impronta agrícola-ganadera, lo que le da un carácter auténtico y tranquilo, ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano.