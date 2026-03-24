Atención viajeros: comenzó la venta de pasajes de larga distancia para abril y mayo

Tras varios meses de incertidumbre en el sistema ferroviario, se abre una nueva etapa que permite a los usuarios volver a planificar viajes o escapadas con mayor previsibilidad.

La disponibilidad de tickets para los próximos meses representa una opción con precios más accesibles y una alternativa clave para recorrer distintos destinos del país.

Vuelven a la venta los pasajes de larga distancia para abril y mayo: cómo acceder

Pasajes de larga distancia: abrieron la venta para abril y mayo

La empresa Trenes Argentinos Operaciones anunció la habilitación de tickets para servicios de larga distancia correspondientes a los meses de abril y mayo, aunque con una excepción importante.

En el caso del servicio hacia Mar del Plata, los boletos están disponibles hasta el 4 de mayo. Según detallaron desde la compañía, continúan operando dos frecuencias diarias que parten desde la terminal de Constitución, de lunes a viernes, en horarios de la mañana y la tarde.

En sentido inverso, los trenes regresan desde la ciudad balnearia en la madrugada y también durante la tarde. Además, se mantiene un refuerzo especial para los fines de semana: sale los viernes por la tarde y retorna los domingos por la noche, pensado especialmente para escapadas cortas.

El servicio hacia la costa es uno de los más elegidos, con frecuencias diarias y refuerzos durante los fines de semana.

En cuanto a los valores, las tarifas iniciales parten desde los $32.000 en categoría primera, aunque pueden variar según la demanda y la disponibilidad.

Entre las novedades, se destaca la posibilidad de viajar con mascotas, una opción que amplía las alternativas para quienes planean trasladarse acompañados.

Por otro lado, el trayecto hacia Bragado tiene sus pasajes disponibles únicamente durante abril. Este servicio cuenta con tres frecuencias semanales por sentido y ofrece tarifas más económicas, con precios que comienzan en $7.500 en primera clase.

El recorrido hacia Junín, que incluye paradas intermedias como Pilar, tiene disponibilidad extendida hasta fines de mayo. En este caso, hay un tren diario en cada dirección y los valores se ajustan según el día seleccionado, con tarifas base desde los $10.000.

Servicios regionales conectan distintas localidades del interior, con opciones accesibles y frecuencias semanales.

Respecto al servicio hacia Rosario, la venta de boletos permanece habilitada únicamente hasta finales de marzo, sin novedades sobre su continuidad en los meses siguientes.

Esta situación se da en un contexto de reducción de operaciones, ya que actualmente funcionan solo cuatro servicios de larga distancia, luego de la suspensión de varios ramales en distintos puntos del país.

Además, el sistema ferroviario atraviesa dificultades operativas. Recientemente, un tren que cubría el trayecto entre Rosario y Buenos Aires registró demoras significativas debido a fallas técnicas.

Este escenario impactó en la cantidad de usuarios: durante 2025 se registró una baja del 27% en pasajeros respecto al año anterior y del 37% en comparación con 2023.