El tren a Mar del Plata tendrá cambios históricos: el anuncio clave que esperaban miles de pasajeros

Trenes Argentinos confirmó la apertura de la venta de pasajes para viajar en tren a Mar del Plata durante marzo de 2026, mes que contará con un nuevo fin de semana extra largo.

La nueva programación llega con cambios en los horarios, mejoras en los tiempos de viaje y una novedad muy esperada por los usuarios que viajan con la familia completa.

El servicio ferroviario que conecta Buenos Aires con la costa atlántica suma nuevos horarios, mejoras operativas y la posibilidad de viajar con mascotas.

Anuncian mejoras clave en el tren a Mar del Plata y cambia el servicio para siempre

A partir del 2 de marzo se permitirá viajar con mascotas en determinados servicios. La medida coincide con el comienzo de la temporada baja y busca ampliar las opciones para quienes eligen el ferrocarril para llegar a la costa atlántica.

El esquema operativo previsto para el mes contempla dos trenes diarios en cada sentido entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata. Uno de los servicios realizará paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, mientras que el otro funcionará como semirrápido, lo que permitirá acortar el tiempo total de viaje.

Además, la empresa ferroviaria mantendrá un refuerzo adicional durante los fines de semana, pensado especialmente para quienes viajan hacia la costa los viernes y regresan el domingo por la noche. Esta alternativa suele ser muy utilizada por quienes realizan escapadas cortas o aprovechan los fines de semana largos.

La nueva programación incluye servicios diarios y refuerzos especiales durante los fines de semana para facilitar los viajes hacia la costa atlántica.

Entre las mejoras operativas anunciadas se encuentran reducciones en la duración del trayecto, producto de ajustes en la circulación y una menor cantidad de cruces ferroviarios.

Un ejemplo es el tren 303, que recorta su recorrido en aproximadamente 13 minutos. También los servicios especiales de los viernes y domingos registrarán reducciones de entre 10 y 13 minutos, lo que permitirá optimizar el tiempo de viaje.

Sin embargo, la novedad que más interés generó entre los pasajeros es la posibilidad de viajar con mascotas, una opción que ya estaba habilitada en otros trayectos ferroviarios y que ahora se suma a la conexión Buenos Aires-Mar del Plata. El servicio estará disponible en formaciones específicas y con cupos limitados.

A partir de marzo, los pasajeros podrán viajar con perros o gatos en determinados servicios, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Viajar a Mar del Plata con tu perro o gato ya es posible: así funcionará el nuevo sistema

Para trasladar animales se deberán cumplir algunos requisitos. Solo podrán viajar perros o gatos mayores de tres meses, y será obligatorio contar con un transportín cerrado y adecuado para el traslado.

También será necesario presentar libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente, un certificado de salud emitido por un veterinario y la documentación correspondiente durante el proceso de preembarque.

Este servicio tendrá un cargo adicional de $77.500, monto superior al valor del pasaje tradicional, y cada formación contará con una cantidad limitada de lugares habilitados para mascotas.

Para viajar con mascotas será obligatorio presentar documentación sanitaria y utilizar un transportín adecuado.

En cuanto a las tarifas para marzo, el tramo completo entre Constitución y Mar del Plata se mantendrá en $32.000 en primera y $38.000 en pullman. Aquellos pasajeros que compren sus boletos a través de la página oficial de la empresa podrán acceder a un descuento del 10%, beneficio que continúa vigente para los servicios de larga distancia y que busca incentivar la compra online.

También seguirán vigentes otros beneficios habituales. Las personas jubiladas acceden a un 40% de descuento, mientras que quienes cuentan con Certificado Único de Discapacidad pueden viajar sin costo, presentando la documentación correspondiente y el DNI.

Los trenes saldrán desde Constitución a las 7:30 y a las 14:17, mientras que los regresos desde Mar del Plata estarán disponibles a las 1:11 y a las 14:21. Además, se sumará un servicio adicional los viernes a las 17:08, con regreso los domingos a las 22:53, pensado para facilitar los viajes de fin de semana hacia la costa.