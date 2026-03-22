¡Buena noticia para la AUH! ANSES confirmó un aumento para abril: ¿Cuánto cobrarán con los extras?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en abril de 2026. Este incremento se suma a otros beneficios que perciben las familias, como la Tarjeta Alimentar y distintos complementos que ayudan en el ingreso final.

El ajuste se realiza en el marco del esquema de movilidad mensual vigente, que actualiza las prestaciones sociales en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de meses anteriores. En este caso, el dato de inflación de febrero, que fue del 2,9%, será el que determine el aumento que se aplicará en abril.

Cuánto cobrarán los beneficiarios de la AUH en abril



Con el incremento estimado del 2,9%, el monto total de la AUH pasaría de $132.814 a $136.665 por cada hijo. Sin embargo, como ocurre habitualmente, ANSES no liquida el total del beneficio de manera mensual.

El organismo deposita el 80% del monto cada mes, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presente la Libreta AUH, un documento que acredita controles de salud y asistencia escolar.

En este escenario, los valores quedarían de la siguiente manera:

Monto total por hijo: $136.665

Pago mensual directo (80%): $109.332

Retención mensual (20%): $27.333



Ese porcentaje retenido se acumula y se paga una vez al año, tras la presentación de la libreta correspondiente.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, también se aplicaría el mismo incremento del 2,9%. El monto total ascendería a $447.022, con un pago mensual directo de $357.617,60.

Los beneficiarios de la AUH tendrían un aumento estimado del 2,9% en abril, aunque todavía resta la oficialización de ANSES.

Montos de la Tarjeta Alimentar en abril



A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no se actualiza mediante el sistema de movilidad mensual. Por lo tanto, en abril mantendrá los mismos valores vigentes hasta el momento.

Los montos establecidos son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 hijos o más: $108.062

Este beneficio tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita automáticamente junto con la AUH.

Qué otros extras seguirán vigentes



Además del aumento en la AUH y la Tarjeta Alimentar, existen otros beneficios que continuarán vigentes en abril y que también contribuyen a mejorar los ingresos de los hogares.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. Este adicional busca asegurar una correcta nutrición durante las primeras etapas de desarrollo y se ajusta por movilidad. En abril, su valor alcanzaría aproximadamente los $51.547.

Por otro lado, se mantiene la Ayuda Escolar Anual, una prestación destinada a familias con hijos en edad escolar (entre 4 y 17 años) que presenten el certificado correspondiente. Este beneficio se paga una vez al año, generalmente al inicio del ciclo lectivo, y ronda los $85.000 por hijo.