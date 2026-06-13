Chiche Gelblung habló en exclusiva y confirmó que vuelve a la TV en Crónica: "Me siento espléndido"

Después de casi un mes de internación que mantuvo en vilo al país entero, Samuel "Chiche" Gelblung habló en exclusiva con Crónica, aseguró que se siente "espléndido", bromeó sobre el trabajo y confirmó cuándo vuelve a la televisión.

Desde su casa y acompañado por María Luján Gangai, el histórico periodista reflexionó sobre su trayectoria en los medios. "La tele pasó a ser mi primera casa. Nunca lo hubiera pensado, pensé que mi primera casa iba a ser la máquina de escribir, y terminó siendo la tele", dijo.

Consultado sobre hasta cuándo piensa trabajar, el conductor respondió sin rodeos: "Esto no es fútbol, no es hasta cuándo uno puede aguantar un entrenamiento. Hasta cuando me contraten y me dejen dar una pantalla; un periodista no se jubila nunca".

Aunque reconoció que está "jobato", sostuvo que la profesión "se hace con la cabeza y no con la caripela".

Respecto de su estado de salud, fue contundente: "Me siento espléndido, un joven, fuerte... Me siento bien".

Chiche Gelblung habló con Crónica tras recibir el alta médica.

Sobre su trabajo como periodista, aseguró que la clave es la curiosidad. "El día en que se te termina, ahí sí tenés que dejar. Yo la curiosidad la tengo la intacta... Me gusta preguntar... A lo mejor yo me voy a dar la cuenta el día en que no tenga más ganas de hacerlo, y ahí 'Bueno, ya está', pero por ahora tengo toda la fuerza".

El periodista, de 82 años, había sido internado de urgencia el 18 de mayo en la unidad de terapia intensiva tras sufrir una descompensación en su domicilio.

Después de permanecer casi un mes en el Sanatorio Mater Dei, recibió el alta médica y confirmó que este 14 de junio volverá a la pantalla de Crónica con su programa habitual de los domingos.