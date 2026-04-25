Clubes de barrio en jaque: por la crisis, los jóvenes abandonan el deporte para salir a trabajar





En Argentina, los clubes de barrio son el corazón social y deportivo de las comunidades. Funcionan como un dique de contención. Para ser considerados oficialmente en esa categoría, reconocida en la ley 27.098, la institución debe tener entre 50 y 2.000 socios.

Según el último Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED), difundido en agosto del 2023, se identificaron 11.870 instituciones en todo el país. El 81% son definidas como clubes de barrio o pueblo, mientras que el resto se divide entre entidades medianas y grandes.

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Las cuotas sociales de los clubes de barrio oscilan entre los $1.500 y $12.000, según un sondeo de cronica.com.ar y datos de organizaciones del segmento. Aunque actividades específicas, como la natación, pueden elevar el costo final al requerir un arancel adicional, este tipo de instituciones brinda múltiples servicios a un precio sumamente accesible.

Pese a los bajos valores, a los clubes de barrio cada vez les resulta más difícil retener a sus respectivos socios, muchos de los cuales abandonaron las entidades en los últimos meses producto de la pérdida del poder adquisitivo en el contexto de la crítica situación económica del país. Así surge del contacto de cronica.com.ar este sábado con dirigentes del sector de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

"En el caso de los niños se mantiene la matrícula, pero con muchas dificultades a la hora de poder cubrir las cuotas sociales, con mucha mora. Los jóvenes, en cambio, se alejaron ante la necesidad de trabajar y no poder afrontar la cuota", sostuvo Leonardo Militello, integrante de la Comisión Directiva del club "17 de Octubre", ubicado en la calle Culpina 1057, del barrio porteño de Flores.

El dirigente, quien detalló que la mensualidad que se exige en la institución es de $10.000, agregó: "Padecemos lo que cualquier otra actividad económica del país. En los clubes se retrajo mucho la presencia".

Socios jugando al fútbol en el club de barrio "17 de Octubre", de Flores (Gentileza Leonardo Militello).

Por su parte, coincidió Diego Indicki, integrante de la Comisión Directiva del club "12 de Octubre", situado en la avenida 12 de Octubre 580, de la ciudad bonaerense de Quilmes. Indicki también es presidente de la filial de la provincia de Buenos Aires de la Unión Nacional de Clubes de Barrio (UNCB).

"Como somos parte de la sociedad, estamos sintiendo el embate económico. El grupo familiar resintió su economía. Antes, venían al club la madre, el padre y los hijos. Ahora, están forzados a priorizar la actividad física de los hijos", manifestó Indicki.

El dirigente detalló que, en el "12 de Octubre", tienen un padrón de 750 socios. "No vivimos la cuota del club porque es mínima. Nosotros tenemos una cuota de $1.500 para los niños y de $2.000 para los adultos. Con eso no sostenemos el club, sino con lo que recaudamos en las actividades específicas que se dan", señaló.

En ese sentido, sostuvo que el ingreso principal de la institución es el generado por la pileta climatizada, que para un grupo familiar de cuatro personas cuesta $195.000.

"La participación bajó en todas las actividades. En el caso de la pileta, se redujo un 20%. Está difícil la situación económica", expresó Indicki.

Socios disfrutando de la pileta climatizada del club de barrio "12 de Octubre", de Quilmes (Gentileza Diego Indicki).

Militello, a su turno, dijo que muestra de eso es la menor cantidad de productos vendidos en el buffet del club. "Si antes el chico se tomaba una gaseosa chica y un panchito, ahora ni eso. Se está muy lejos de lo que era ese tipo de consumo".

Facilidades de pago en procura de contener a los chicos

Los dirigentes coincidieron en remarcar que existen facilidades de pago en procura de contener a los chicos.

"Las familias hacen un esfuerzo muy grande. Nosotros, desde el club, venimos becando a familias que tienen varios pibes; el segundo hijo de la familia paga el 50% y, si hay un tercer hijo, ese directamente no paga", precisó Militello.

El integrante de la Comisión Directiva del club de Flores completó: "Damos todas las facilidades posibles para que los chicos queden adentro y no se nos vayan del club, para que no estén en la calle. Creemos que el deporte es un derecho que tenemos que garantizar".

Esa función está respaldada por la ley 27.098 sobre el Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo, sancionada en 2015, cuyo objetivo central es proteger y fortalecer a este tipo de instituciones reconociendo su valor como espacios de inclusión social, salud y cultura, más allá de la actividad deportiva competitiva.

El dirigente del club de Quilmes, a su turno, también brindó detalles sobre las facilidades de pago ofrecidas por la entidad. "Si viene algún socio que no puede pagar, le brindamos el servicio de todas formas. Además, tenemos promociones. La intención nuestra es no dejar a nadie fuera del club por cuestiones económicas. Pero, muchas veces, la gente deja de venir igualmente", finalizó.

Por Juan Bernardo Domínguez/X: @juanbjd.