Miércoles, 11 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
SALUD

Comenzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Está dirigida a la población objetivo, definida por el Calendario Nacional de Vacunación.

Francisco Nutti

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó este miércoles en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país, con una anticipación de tres semanas respecto al año anterior.

La decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios que se viene registrando en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad.

Recomiendan que los adultos mayores se acerquen a vacunarse.&nbsp;
Recomiendan que los adultos mayores se acerquen a vacunarse. 

El objetivo de la campaña es garantizar mayor inmunidad a aquellos grupos de la población que pueden desarrollar complicaciones y cuadros de mayor gravedad y reducir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

En tanto, a través de un trabajo de planificación y logística oportuno, la cartera sanitaria nacional adquirió 8.160.000 dosis, de las cuales 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para adultos; 2.300.000, a la adyuvantada (aTIV); y 1.160.000 a la antigripal pediátrica. 

Las vacunas comenzaron a distribuirse a las jurisdicciones los primeros días de febrero, ya se enviaron más de 1.800.000 dosis a todo el país y se prevé un próximo envío de 1.018.640 dosis antes de que finalice marzo.

Para vacunarse, tiene prioridad un grupo selecto

La vacunación antigripal está indicada para niños entre 6 y 24 meses, personal de salud, personas mayores de 65 años, embarazadas y puérperas (hasta 10 días posteriores al egreso de la maternidad si no fueron vacunadas durante el embarazo) y personas de cualquier edad con factores de riesgo. 

La vacuna ya está disponible en hospitales públicos, centros de salud y vacunatorios de todo el país y puede aplicarse de manera simultánea con otras vacunas del Calendario Nacional.

