Coworking en Argentina: qué es, para qué sirve y por qué cada vez más trabajadores eligen esta opción

El coworking es un espacio de trabajo compartido al que pueden acceder personas de distintas empresas, rubros o profesiones. No es una oficina propia ni trabajar desde casa: es un punto intermedio. Se paga por el tiempo o los días que se usa, y a cambio se accede a internet de buena velocidad, escritorios, salas de reuniones y todo lo necesario para trabajar de manera profesional.

El coworking en Argentina existe desde hace años, pero en los últimos tiempos dejó de ser una rareza para convertirse en una opción concreta para miles de trabajadores. Emprendedores, profesionales independientes, empleados en esquemas remotos e incluso pequeñas empresas los usan como base de operaciones sin tener que firmar un contrato de alquiler largo ni amueblar una oficina desde cero.

Buenos Aires, el epicentro del modelo

El coworking Buenos Aires concentra la mayor oferta del país. Hay espacios en casi todos los barrios, con perfiles muy distintos entre sí: algunos apuntan a startups y equipos de tecnología, otros a creativos y diseñadores, y otros simplemente ofrecen un escritorio cómodo y buena conexión para quien necesita salir de casa.

Dentro de la ciudad, el coworking Palermo es quizás el más representativo. El barrio tiene una identidad laboral muy definida: agencias, estudios, consultoras y profesionales independientes conviven en el mismo ecosistema desde hace años. Trabajar ahí no es solo una cuestión de infraestructura sino de ambiente: la concentración de cafeterías, espacios culturales y oficinas informales hace que el límite entre trabajar y vivir el barrio sea muy difuso, y eso a mucha gente le funciona bien.

¿Para quién tiene sentido?

La respuesta corta es: para más gente de la que se imagina. Algunos perfiles que más se benefician:

Freelancers y monotributistas que trabajan desde casa pero necesitan separar el espacio laboral del personal, recibir clientes en un lugar presentable o simplemente concentrarse mejor.

Empleados en home office que un par de días por semana prefieren salir de casa y trabajar en un entorno más estimulante sin tener que ir hasta la sede central de la empresa.

Equipos pequeños o en crecimiento que no quieren comprometerse con un alquiler fijo pero necesitan un lugar donde reunirse regularmente y operar con cierta estructura.

Personas que se mudan o viajan por trabajo y necesitan un espacio profesional en una ciudad que no es la suya, sin perder tiempo buscando dónde conectarse.

Como cualquier opción, el coworking tiene sus ventajas y sus limitaciones. Vale la pena tenerlas claras antes de decidir.

A favor:

Se paga solo por lo que se usa, sin costos fijos de mantenimiento, limpieza o servicios

Infraestructura lista desde el primer día: internet, impresora, sala de reuniones, café

Ambiente de trabajo que favorece la concentración y el contacto con otros profesionales

Flexibilidad para aumentar o reducir el uso según cómo vaya el mes

En contra:

Menos privacidad que una oficina propia, especialmente en espacios muy concurridos

No siempre hay disponibilidad inmediata en los horarios más demandados

Para equipos muy grandes o con necesidades muy específicas puede resultar insuficiente

Cómo gestionar el acceso si se trabaja en más de una ciudad

Uno de los desafíos que aparece cuando una persona o empresa empieza a usar coworkings en distintas ciudades es la gestión: buscar el espacio, reservar, pagar por separado en cada lugar. Eso se vuelve engorroso rápido.

Plataformas como Pluria resuelven ese problema al reunir una red de espacios coworking en múltiples ciudades de Argentina y la región bajo un mismo acceso. En lugar de coordinar todo de manera individual, tanto trabajadores como empresas pueden gestionar desde un solo lugar en qué espacios trabajan, cuándo y dónde, todo con una facturación unificada.

Si alguna vez trabajaste desde un bar porque en casa no podías concentrarte, si tuviste que recibir a un cliente en un lugar poco profesional, o si pagás un alquiler de oficina que usás solo tres días por semana, la respuesta probablemente sea sí.

El coworking no es para todos ni para siempre. Pero para una parte importante de quienes trabajan de manera independiente o en esquemas flexibles, es una solución que ya está disponible, es más accesible de lo que parece y puede cambiar bastante la rutina laboral.Ebiar bastante la rutina laboral.