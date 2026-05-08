Paro de colectivos en el AMBA: ¿Cuáles son las ocho líneas no prestan servicio y por qué?

A los problemas que enfrentan los usuarios de colectivos por el aumento del boleto y la baja frecuencia, este viernes se le suma un paro de colectivos de algunas líneas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de una medida de fuerza por falta de pago de salarios.

El conflicto con las empresas de colectivos todavía no está solucionado, y por eso muchas líneas siguen cumpliendo horarios con servicios reducidos o no salen.

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Desde la medianoche de este viernes, según informó la cuenta especializada "Ciudad de Bondis", comenzó una medida de fuerza por falta de pago de salarios que afecta a la línea 22 y las de la empresa MOQSA (159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619).

Comunicado de MOQSA

En tanto, desde MOQSA se emitió un comunicado informando que hay atraso en el pago de los subsidios y por eso se produce el paro de colectivos.

Además, la decisión fue definida durante una asamblea de delegados realizada en horas de la noche del jueves, luego de que la compañía comunicara que solo podrá abonar el 50% de los haberes.

El comunicado de la empresa a los trabajadores (X).

Según indicaron desde la firma, la situación responde al retraso en el envío de las compensaciones tarifarias por parte del Gobierno nacional.

Desde la empresa señalaron que el porcentaje restante de los salarios será depositado una vez que se acrediten los fondos adeudados. Sin embargo, los empleados exigen el pago completo e inmediato de sus sueldos y ratificaron la medida de fuerza.



