Paro De Colectivos: más De 100 líneas no circulan porque los trabajadores no cobraron sus salarios

Con un importante acatamiento, el paro de colectivos golpea de lleno a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La medida se definió y anunció por la UTA, por la falta de pago completo de salarios y afecta a más de un centenar de líneas que dejaron de circular.

La retención de tareas alcanza a empresas de transporte que no abonaron los sueldos en su totalidad. Como consecuencia, miles de pasajeros enfrentan demoras, complicaciones y alternativas limitadas para trasladarse.

Las líneas afectadas incluyen servicios urbanos e interjurisdiccionales clave para la movilidad diaria.

Una por una, las líneas que no funcionan:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

Desde el sector no descartan que la medida se profundice si no se regulariza la situación salarial en las próximas horas. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios buscar medios alternativos y prever demoras.