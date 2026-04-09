Paro De Colectivos: más De 100 líneas no circulan porque los trabajadores no cobraron sus salarios
Más de 100 líneas interrumpen el servicio por falta de pago de salarios. El paro impacta en miles de usuarios.
Con un importante acatamiento, el paro de colectivos golpea de lleno a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. La medida se definió y anunció por la UTA, por la falta de pago completo de salarios y afecta a más de un centenar de líneas que dejaron de circular.
La retención de tareas alcanza a empresas de transporte que no abonaron los sueldos en su totalidad. Como consecuencia, miles de pasajeros enfrentan demoras, complicaciones y alternativas limitadas para trasladarse.
Las líneas afectadas incluyen servicios urbanos e interjurisdiccionales clave para la movilidad diaria.
Una por una, las líneas que no funcionan:
1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.
Desde el sector no descartan que la medida se profundice si no se regulariza la situación salarial en las próximas horas. Mientras tanto, recomiendan a los usuarios buscar medios alternativos y prever demoras.