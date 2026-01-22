Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Una semana algo complicada en materia de pesca de pejerrey, los vientos no colaboraron mucho prevaleciendo del sector ENE, el agua algo sucia en suspensión con muchas ramas, camalotes, etc, salieron algunos pejerreyes de mediano porte y chico en su modalidad de fondo encarnando con mojarra, líneas de 2 y 3 anzuelos brasoladas medianamente largas, también salieron algunos bagres amarillos y porteños.

En cuanto a la pesca de flote del flecha de plata fue algo irregular, pocas extracciones y de baja calidad, se pescó algo mejor en el espigón del club Universitario que en el Municipalizado, en Berisso hubo algunas jornadas y no todas donde se pescó bien de flote con boyon puntero en la punta de la propia escollera de la Isla Paulino, líneas de 3 boyas encarnado con mojarra viva o salada, la calidad de medianos a chicos, a fondo también se registraron extracciones de flecha de plata con mucha variada de cuero Costanera norte.

Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y laguna boga, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.

En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Sigue activa la pesca de los Pejes, a flote con encarnes de filete o plateadita, tanto salada como viva. La nocturna fue lo mejor con las flechas algunas de 30 cm, dónde los mejores rindes se dan en la creciente.

A fondo con pulpo de lombriz, buenas capturas de amarillos y paties promedio a los 50 cm. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Con una semana muy dispar en cuanto a la pesca del pejerrey, el día domingo de embarcado se dieron buenas cantidades y de portes más que interesantes, el bagre de mar continua presente con buenos ejemplares, al igual que bagres y pati.

De costa el pejerrey está presente por los muelles en algunos más en otros menos, entremezclado con alguna sardina, la pesca variada con bagres y pati entretenida.



Doradito: Algunas embarcaciones en la boca del Doradito con el Guazú realizaron lindas capturas de pejerreyes de buenos portes, dándose algunas sardinas en las pejerreyeras, la pesca variada de temporada con Pati y bagres.



Botija / Puerto Constanza: Capturas de algunos pejerreyes de muy buenos portes y sardinas, en la pesca a la espera o de fondo bagres y algunos pati de lindos portes.



Pasaje Talavera: Semana muy dispar dependiendo los días y los vientos por el Talavera, se lograron ejemplares de pejerrey de portes medianitos a grandes, algunas sardinas y la pesca de fondo con presencia de algunos bagres de mar, pati, porteñitos y bagres.



Cinco bocas: Con escasos ejemplares de pejerreyes, interesante pesca de paties y bagres. Isla la Paloma: Con algunas respuestas y captura de bagres de mar, pejerreyes más que nada en cercanía de juncales, algunas sardinas y lindos ejemplares de bagres, algunos porteñitos y pati.



Rio Gutiérrez: Con algunas respuestas de pejerreyes más que nada embarcados y al garete, siempre en la boca con el rio Uruguay o el Paraná Bravo esta lo mejor de la pesca, completándose la pesca con algunas sardinas y bagres.



Paraná Bravo: Continua la pesca de bagres de mar por el Bravo, con buenos portes y cantidades, el pejerrey hay que buscarlo no se regala, pero este último domingo se pescó muy bien por sectores en cantidad y muy buenos portes, en cuanto a la pesca de fondo respuestas de bagres y pati algunos de portes interesantes.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Continúa la presencia de pejerreyes por la zona, muchos de portes medianitos y algunos de portes interesantes, muchos aficionados hacen por la mañana pejerreyes y por el mediodía o la tarde van en busca de bagres de mar.



Rio Uruguay: No todas las embarcaciones pescan igual, pero en líneas generales se están dando buenos portes de pejerreyes y en cantidades que dependen de la muñeca de los pescadores, continúa dándose algún que otro bagre o pati en las pejerreyeras.



Río Alférez Nelson Page: Con presencia de una pesca variada entretenida y en la boca con el Paraná Bravo se dieron algunas capturas de pejerreyes interesantes.



Riacho Baradero: Semana donde se puedo dar con una pesca variada entretenida, dependiendo los sectores elegidos a lo largo de esta extensa costanera.

Arroyo Brazo Largo: Por el Brazo largo en algunos recreos de la zona se están dando ejemplares de pejerreyes, no es un pique constante hay que esperarlo.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Semana donde se lograron algunos ejemplares de pejerreyes más que nada en la pesca embarcada, con captura de algún doradillo y pati en las pejerreyeras, la pesca variada entretenida más que nada con bagres, algunos porteñitos y pati.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guias.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.



El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.



Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.



Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.



San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

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La Pescadilla es Nacional

La Fiesta de la Pescadilla que organiza el Club de Pesca Pinamar y que abre el calendario de grandes concursos en la costa atlántica fue declarada Fiesta Nacional. De esta manera la 16 edición se llevará a cabo entre el 10 y el 13 de septiembre y contará con shows en vivo, espacios recreativos y patios de comidas, mientras que el torneo de pesca se realizará el domingo 13 entre las 10 y 15 hs.

Nacional en Mendoza

A partir de hoy y hasta el domingo 14 se realizará el Nacional de Pesca Federativo organizado por la Federación Mendocina de Pesca y fiscalizado por la Capyl en el Carrizal a unos 56 kilómetros de la capital provincial. La pesca será de pejerrey y están convocadas las mejores cañas de la argentina, habrá delegaciones de Formosa, Salta, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Provincia de Buenos Aires y Metropolitano (Buenos Aires). Cobertura exclusiva de Crónica.

ESPECIAL

90 AÑOS CON LA PESCA

La asociación argentina realizo su concurso aniversario



Como buen geminiano, este club nacido el 7 de junio de 1936, fue cambiando a través de los años con una dinámica de crecimiento que no se frenó ni siquiera después de haber perdido una de sus sedes en los 90.

El empuje fue una de sus características a donde los socios aportaron no solo la cuota social, sino la mano de obra necesaria para ganarle terreno al rio y paso a paso ir dándole forma a un oasis enclavado en plena ciudad, y muy cerca del vértigo bursátil de la city porteña.

Vale agregar que esta institución atraviesa de punta a punta la historia de la pesca en argentina aportando deportistas de primer nivel, grandes trofeos a nivel sudamericano, y en su momento, impulsando la creación del día del pescador deportivo eligiendo como fecha el 3 de agosto día del nacimiento de su hermano Club de Pescadores.

Su histórica sede Viamonte ubicada en Av. Int. Hernán M. Giralt 22, en Puerto Madero frente a la reserva ecológica cuenta con un icónico muelle de más de 700 metros de largo, juegos infantiles, parrillas y espacios verdes brindándole al socio un ámbito que encontraría únicamente saliendo de la capital.

Allí se realizo este ultimo domingo su concurso aniversario en la modalidad caña libre y pesca de fondo la cual entrego una gran variedad y cantidad de especies de diferentes tamaños revalidando su categoría de ser uno de los mejores pesqueros de Buenos Aires.

La competencia estuvo marcada por una mañana destemplada, fría y gris que sumo una dificultad más a la prueba con los vientos daban de lleno en los pescadores federados de los distintos equipos presentes.

La fina pesca con anzuelos chicos y caña de una mano fue con lombriz, casi la única carnada que da un funcionamiento constante en los piques y la cual toman todas las especies que tenemos en el rio de la Plata.

La técnica para lograr puntos en estos concursos es muy vertiginosa, se hace caña en mano, y según el sector es con la punta hacia abajo y al menor toque realizar la clavada, de esa manera se logran las más pequeñas piezas que también suman en el cómputo final.

El cierre y entrega de premios se realizó en el quincho a donde se vivió un gran momento de camaradería y amistad que es el clima habitual que siempre rodean estos encuentros históricos y que dejan grandes recuerdos en quienes participan.

Después de la torta se conocieron los ganadores: en categoría femenina se volvió a destacar Analía Villar del Club Guazú en el primer puesto, la siguió Belén Burlando de la A.A.P y tercera Valeria Sánchez del Club Olivos.

En Seniors Luis Raimundo llevo la copa para el Club Guazú, seguido de Oscar Palmeiro y Nestor Decasalis de la AAP. En Masculinos Fernando Muller retuvo la copa para la AAP seguidos por Fernando Merlo y Jorge Gorini también de la AAP.