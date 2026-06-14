Cuatro décadas sin Jorge Luis Borges, el gran escritor indomable

Aunque pueda parecer una frase hecha, Jorge Luis Borges es inmortal. Puede afirmarse, con pruebas irrefutables, que murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, la ciudad suiza que lo acogió durante parte de su juventud y también en los últimos años de su vida. Sin embargo, nadie puede negar que su legado permanece intacto a 40 años de aquel día en que, a los 86 años, un enfisema pulmonar puso fin a su vida.

Considerado uno de los escritores más influyentes de la lengua española y una figura central de la literatura universal, Borges tuvo una existencia singular marcada desde muy temprano por su pasión por las letras. Escribió su primer cuento cuando apenas tenía siete años.

Hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo Suárez, nació el 24 de agosto de 1899 a las cinco de la mañana en una vivienda ubicada en Tucumán 840, entre Suipacha y Esmeralda. Sin embargo, gran parte de su infancia transcurrió en la casa familiar de Serrano 2135, en el barrio porteño de Palermo.

Criado junto a su hermana Norah en un hogar bilingüe, recibió su educación inicial en el ámbito familiar y recién asistió a la escuela después de los diez años. La biblioteca de su padre fue fundamental en su formación y dejó una marca indeleble en su futura obra.

Jorge Luis Borges, de niño.

En 1914, la familia viajó a Suiza para que Jorge Guillermo Borges buscara tratamiento para la ceguera progresiva y hereditaria que también afectaría a su hijo. Más tarde se trasladaron a España y regresaron a Buenos Aires en 1921, cuando Borges ya se había consolidado como escritor.

Entre sus libros más reconocidos figuran "Ficciones" y "El Aleph", dos obras fundamentales dentro de una producción que abarcó cuentos, poemas, ensayos, conferencias, cursos, guiones, memorias y textos de diversa naturaleza. Su trayectoria le valió numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.

Además de su trabajo literario, dirigió la Biblioteca Nacional durante 18 años. Su vida sentimental también fue intensa y estuvo marcada por relaciones con Concepción Guerrero, Estela Canto, Elsa Astete Millán y María Kodama, quien permaneció a su lado hasta el final.

Jorge Luis Borges y María Kodama, la mujer que lo acompañó hasta el final.

Respecto del amor, en una reflexión incluida en el libro "En diálogo", que reúne conversaciones con el periodista y escritor Osvaldo Ferrari, Borges expresó: "Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única".

También cultivó amistades duraderas, entre ellas las que mantuvo con Adolfo Bioy Casares y Manuel Peyrou. Y dejó una obra que, cuatro décadas después de su muerte, continúa vigente y ejerciendo influencia sobre lectores de todo el mundo.