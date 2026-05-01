De Quilmes a Miami: la historia de la argentina que se metió en la elite del marketing de EE.UU

El recorrido profesional de Camila Del Coco es un claro ejemplo de cómo el talento argentino puede abrirse camino en mercados altamente competitivos. Nacida en Quilmes y formada en la Universidad Católica Argentina, hoy se desempeña como Directora de Marketing en SUMMA, una de las agencias más relevantes en el mundo del deporte de Estados Unidos y el entretenimiento a nivel internacional. Desde ese rol estratégico, lidera desde Miami equipos globales, define campañas y construye posicionamiento para proyectos de gran escala.

Su carrera comenzó en Argentina, donde dio sus primeros pasos en empresas de consumo masivo y marketing digital. Esa etapa inicial fue clave para adquirir una base sólida en gestión comercial, análisis de mercado y ejecución de campañas. Sin embargo, su ambición profesional la llevó rápidamente a buscar nuevos horizontes. "Sabía que si quería crecer tenía que salir de mi zona de confort", señaló. Ese impulso fue el que la llevó en 2018 a mudarse a Europa, en una decisión que marcaría un antes y un después en su trayectoria laboral.

El desembarco en Barcelona no fue sencillo. Lejos de su red de contactos y en un entorno completamente nuevo, arrancó como pasante en una de las agencias más importantes del mundo. "Me tocó empezar de cero, pero entendí que era parte del proceso", recordó. Esa etapa exigió no solo capacidad profesional, sino también fortaleza emocional. Adaptarse a una cultura distinta, a nuevas dinámicas laborales y a un ritmo de trabajo más exigente fue un desafío constante. "Llegar a un país nuevo implica integrarse y adaptarse. A nivel mental se necesita mucha fortaleza, porque la distancia con la familia se siente mucho, sobre todo al principio", explicó.

Con el tiempo, su crecimiento fue sostenido. En Europa logró consolidarse en el mundo del marketing global, participando en proyectos para marcas internacionales de alto perfil. "Trabajé en industrias tan diversas como el lujo, la aviación y el retail. Esa versatilidad se convirtió en uno de mis principales diferenciales", aseguró sobre su capacidad para detectar oportunidades, combinar creatividad con datos y ejecutar estrategias de alto impacto que la posicionaron como una profesional cada vez más demandada.

En este momento se encuentra trabajando en SUMMA para liderar estrategias integrales para proyectos vinculados al deporte y el entretenimiento. Su rol implica coordinar equipos multidisciplinarios, alinear objetivos comerciales con comunicación y garantizar que cada acción tenga coherencia y resultados medibles. "Generar ideas nuevas y entender las tendencias es lo que marca la diferencia en este negocio", remarcó.

En ese contexto, uno de los proyectos en los que actualmente participa es el desarrollo de un ambicioso hub deportivo en las afueras de Miami. "Es un ecosistema que combina alto rendimiento, educación, y salud. Busca formar no solo atletas, sino también personas", definió sobre este complejo que incluirá academias de fútbol, tenis, básquet, béisbol y fútbol americano, además de un estadio para 10.000 personas, un hotel cinco estrellas temático y un centro médico de alta complejidad.

Con apenas 32 años, Camila Del Coco representa una nueva generación de profesionales argentinos que logran destacarse en el exterior gracias a una combinación de formación, resiliencia y mentalidad innovadora. Para ella, el marketing es un espacio en constante evolución, donde la creatividad debe ir de la mano con la ejecución. "Ser capaz de comunicar ideas de forma clara es clave, pero también lo es el trabajo en equipo. El intercambio de ideas enriquece y permite llegar a mejores resultados", concluyó la joven, quien continúa construyendo una carrera que no solo refleja crecimiento personal, sino también la capacidad de adaptación y liderazgo en escenarios globales.