Día Internacional de los OVNIS: ¿Por qué se celebra el 2 de julio?

El mundo paranormal está compuesto por distintos fenómenos que llaman la atención de la personas, y entre ellos figura la existencia del OVNI (Objeto Volador No Identificado) que se debate entre lo real y ficticio, y que cada 2 de julio conmemora su fecha a nivel internacional.

En tanto, el término OVNI fue creado en el año 1953, inspirado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, proviene de la traducción del término en inglés UFO (Unidentified Flying Object), y es definido como un objeto volador real o imaginario no identificado por el observador y de origen desconocido.

El Día Mundial de los OVNIS, también conocido como World Ufo Day, fue promovido por miles de creyentes, seguidores e investigadores particulares de este fenómeno y su creencia de que existen seres más avanzados en el espacio exterior.

En este día se llevan a cabo en distintas partes del mundo eventos a modo de celebración, como por ejemplo, maratones de películas y series de ciencia ficción, congregaciones públicas para observar el cielo en busca de objetos extraños y recorridos a sitios emblemáticos.

Clasificación de los Ovnis





De acuerdo a evidencias encontradas sobre objetos voladores no identificados, investigadores y expertos en OVNIS establecieron diversas clasificaciones sobre la forma de los mismos y las más comunes son:

Triángulo o Delta: con forma triangular.

con forma triangular. Disco: de forma plana, generalmente luminosa o metálica.

de forma plana, generalmente luminosa o metálica. Esfera: con formas redondeadas y esferas traslúcidas o luminosas.

con formas redondeadas y esferas traslúcidas o luminosas. Foo fighters: rayos globulares.

Por otra parte, el Día Mundial de los OVNIS coincide con el aniversario del conocido Incidente de Roswell, ocurrido en 1947 y que se trata, según los reportes, de que una supuesta nave espacial colisionó en el desierto de Nuevo México lo que generó un debate sobre la posible existencia de seres extraterrestres en el Universo y el planeta Tierra.

En tanto, según las autoridades oficiales, un globo meteorológico convencional de la fuerza aérea de Estados Unidos se estrelló en un rancho cercano a Roswell Nuevo México y testigos que se encontraban en el lugar al momento de ocurrir el hecho manifestaron que se trataba de un "disco volador".

Distintas teorías del Incidente de Roswell





Por su lado, los expertos en temas de OVNIS, conocidos como ufólogos, hablaron de diversas teorías de conspiración, que indicaban que una o varias naves alienígenas aterrizaron de manera forzada en el lugar y que sus ocupantes habían sido capturados por militares.

Luego, en la década del noventa, el ejército estadounidense publicó dos informes sobre la naturaleza del objeto localizado y que se trataba de un globo de vigilancia de prueba nuclear del Proyecto Mogul.