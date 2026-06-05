"Dios los cría y el viento los amontona": este es el significado oculto del popular refrán

Los refranes forman parte del patrimonio cultural y lingüístico de los pueblos porque fueron transmitidos de generación en generación y condensan enseñanzas, observaciones sobre la vida cotidiana o formas de interpretar las relaciones humanas mediante frases fáciles de recordar.

Entre los dichos más conocidos del español se encuentra "Dios los cría y el viento los amontona", una expresión que, aunque ya no se escucha con la misma frecuencia que décadas atrás, continúa siendo un clásico del lenguaje popular.

La expresión suele aparecer en conversaciones cotidianas para explicar amistades, parejas o grupos de personas que comparten rasgos en común.

¿Qué significa "Dios los cría y el viento los amontona"?

Este refrán se utiliza para señalar que personas consimilares suelen terminar encontrándose, relacionándose o formando vínculos entre sí.

Es decir, la frase sugiere que si los individuos comparten determinadas cualidades hay una tendencia natural a acercarse y concretar una relación que, en muchos casos, suele ser negativa o polémica.

De hecho, se emplea con tono humorístico o irónico, especialmente cuando dos personas presentan defectos, costumbres o actitudes parecidas.

El refrán se utiliza para señalar que las personas con características, gustos o comportamientos similares suelen terminar encontrándose.

¿Cómo surgió este refrán?

El origen exacto de la expresión es difícil de determinar, como ocurre con gran parte de los refranes populares. Sin embargo, su estructura refleja una visión tradicional según la cual existe una especie de orden natural que favorece el encuentro entre personas semejantes.

La referencia a que "Dios los cría" alude a la creación o existencia de individuos con determinadas características, mientras que "el viento los amontona" funciona como una metáfora que representa las circunstancias de la vida que terminan reuniéndolos.

Con el paso del tiempo, la frase se difundió ampliamente en España y América Latina hasta convertirse en una de las expresiones más reconocidas del habla popular.

Como ocurre con muchos dichos populares, su origen exacto es incierto, pero su mensaje logró atravesar generaciones y mantenerse vigente hasta la actualidad.

Ejemplos de cómo se usa

Una situación frecuente ocurre cuando dos amigos tienen exactamente los mismos gustos, hábitos o formas de pensar. Al ver la buena relación que construyen, alguien podría comentar: "Dios los cría y el viento los amontona".

También suele utilizarse cuando dos personas comparten comportamientos cuestionables o travesuras similares. Por ejemplo, si dos compañeros de trabajo son conocidos por llegar tarde o hacer bromas constantemente, es común escuchar el refrán para remarcar esa semejanza.

Otro ejemplo aparece en las relaciones de pareja. Cuando ambos integrantes muestran personalidades muy parecidas o intereses en común, familiares y amigos suelen recurrir a esta expresión para destacar que, de alguna manera, estaban destinados a encontrarse.







