El eclipse solar más largo: cómo será el fenómeno que convertirá el día en noche y no volverá a repetirse en 156 años

Los eclipses solares suelen despertar interés en todo el mundo, pero el que se aproxima tiene una característica que lo vuelve especialmente extraordinario.

Su duración récord lo convertirá en uno de los fenómenos astronómicos más importantes de las próximas décadas y ofrecerá una experiencia poco habitual para quienes puedan observarlo.

La expectativa es especialmente alta porque se tratará del evento natural más largo del siglo. Durante varios minutos, la Luna bloqueará la luz del Sol y provocará que el cielo se oscurezca en pleno día, un fenómeno impactante que no volverá a repetirse hasta dentro de 157 años.

Toda la información sobre el eclipse solar más largo del año





Toda la información sobre el eclipse solar más largo del año.

El eclipse solar total más largo del siglo XXI ocurrirá el 2 de agosto de 2027 y se convertirá en uno de los eventos astronómicos más importantes de las próximas décadas.

Durante varios minutos, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo su luz y generando un oscurecimiento inusual en pleno día.

La fase de totalidad alcanzará una duración máxima cercana a los 6 minutos y 23 segundos, un tiempo excepcional para este tipo de fenómenos.

Esta característica es la que lo convierte en el evento más prolongado del siglo, un récord que no volverá a repetirse en más de 150 años.

El fenómeno podrá observarse en distintas regiones del norte de África, Medio Oriente y parte de Europa. Durante esos minutos, el cielo se oscurecerá de manera similar a un atardecer repentino y podrían hacerse visibles algunas estrellas y planetas.

Además, quienes tengan la oportunidad de presenciarlo podrán observar efectos visuales muy esperados, como las llamadas Perlas de Baily y el famoso Anillo de Diamante.

Para disfrutar del eclipse de forma segura será indispensable utilizar gafas especiales certificadas para observación solar. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños graves en la vista, incluso cuando gran parte del disco solar esté cubierto.

Rituales para atraer abundancia durante el eclipse solar más largo

Ritual de la billetera próspera

Durante el eclipse, vaciá por completo tu billetera y ordená todo lo que guardás en ella. Desechá papeles innecesarios, tickets viejos y objetos que ya no utilizás.

Luego colocá un billete de la mayor denominación que tengas junto con una hoja de laurel o una ramita de canela. Mientras lo hacés, pensá en las oportunidades y proyectos que te gustaría atraer.

La idea de este ritual es simbolizar un espacio preparado para recibir nuevas fuentes de ingresos y crecimiento económico.

Ritual de las siete monedas

Reuní siete monedas y colocálas formando un círculo sobre una mesa. En el centro ubicá una hoja donde escribas tus deseos relacionados con el dinero, el trabajo o los emprendimientos.

Durante unos minutos, visualizá esos objetivos cumplidos y agradecé como si ya fueran una realidad.

Cuando termine el eclipse, guardá las monedas en un pequeño recipiente o alcancía y evitá gastarlas durante un tiempo, ya que funcionarán como un símbolo de prosperidad y ahorro.

Ritual de la puerta abierta

Al comenzar el eclipse, abrí una ventana o la puerta principal de tu casa durante unos minutos.

Luego tomá una hoja de papel y escribí todo aquello que sentís que bloquea tu crecimiento económico o personal: miedos, preocupaciones o situaciones que querés dejar atrás.

Después rompé el papel en pequeños trozos y descartalo. Para finalizar, colocá cerca de la entrada un recipiente con arroz, considerado un símbolo de abundancia en muchas tradiciones, como una forma de representar la llegada de nuevas oportunidades.