Cuándo arranca el eclipse solar más largo de la década y cómo verlo

Se aproxima un evento astronómico que va a transformar por completo la percepción del día y que no volverá a repetirse con características similares hasta el año 2183. Se trata de un eclipse solar total en el que la luz empezará a disminuir de forma inusual, el cielo tomará otro aspecto y el entorno quedará envuelto en una claridad mucho más débil de lo habitual.

La duración del fenómeno y las condiciones en las que podrá observarse lo convertirán en uno de los momentos más impresionantes de las próximas décadas. Enterate cuándo ocurrirá y por qué este evento despertó tanta expectativa alrededor del mundo.

¿Qué se sabe sobre el eclipse solar más largo?

¿Qué se sabe sobre el eclipse solar más largo?

El próximo 12 de agosto de 2026 el cielo será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más impactantes y esperados de los últimos años. Se tratará de un eclipse solar total que atravesará regiones del Ártico, Groenlandia, Islandia y parte de España, provocando hasta casi 2 minutos y 18 segundos de oscuridad absoluta en pleno día.

La expectativa alrededor del evento creció muchísimo porque este tipo de eclipses completos no ocurren con frecuencia y generan imágenes realmente impresionantes para quienes logran observarlos desde las zonas alcanzadas.

El fenómeno se produce cuando la Luna se posiciona exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar y proyectando una enorme sombra sobre determinadas partes del planeta.

Durante esos minutos, el cielo cambia completamente de aspecto, la temperatura puede descender y el ambiente adquiere una sensación extraña, como si el día se transformara repentinamente en atardecer. Además, este eclipse será especialmente importante porque la franja de totalidad volverá a pasar por Europa continental después de casi dos décadas sin eventos similares, la última fue en el año 2006.

Otro de los motivos por los que este eclipse despertó tanta expectativa es que no volverá a repetirse con características similares hasta el año 2183. Eso lo convierte en un fenómeno prácticamente único para esta generación y en una oportunidad histórica para astrónomos, fotógrafos y aficionados de todo el mundo.

Según los horarios difundidos internacionalmente, la fase parcial comenzará durante la tarde a eso de las 17:45 y la totalidad alcanzará su punto máximo cerca del atardecer en varias regiones europeas. Durante esos minutos de oscuridad absoluta podrán observarse estrellas y algunos planetas a simple vista, algo que suele ser uno de los momentos más impactantes de este tipo de eventos.

También aparecerán dos efectos visuales muy buscados: las llamadas "Perlas de Baily", pequeños destellos de luz que atraviesan la superficie lunar, y el famoso "Anillo de diamante", cuando queda visible un único punto brillante alrededor del Sol.

Como si eso fuera poco, el eclipse coincidirá con otro espectáculo astronómico muy esperado: la lluvia de meteoros Perseidas. Esta combinación hará que miles de personas puedan observar, en una misma noche, uno de los eclipses solares más importantes del siglo y una de las lluvias de estrellas más intensas del año. Por eso, el evento ya empezó a ser considerado como uno de los grandes fenómenos astronómicos que marcarán el 2026.