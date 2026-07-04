Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 4 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
¡MIRÁ EL VIDEO!

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez que puso fin a los rumores de distanciamiento con el plantel

El Run Run del Espectáculo dio a conocer los supuestos motivos del alejamiento entre el capitán argentino y la periodista, lejos de las versiones que involucraban a Antonela Roccuzzo.

MBurczynsky
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El triunfo de la Selección argentina por 3-2 frente a Cabo Verde, que selló el pase a los octavos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente acaparó la atención fuera de la cancha. 

En la zona mixta, Lionel Messi se acercó a Sofi Martínez y, con una frase cargada de ironía, pareció dejar atrás las versiones que durante meses hablaron de un supuesto conflicto entre ambos. "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", comentó el capitán.

Mientras el gesto recorrió las redes sociales, en El Run Run del Espectáculo recordaron las diferentes versión sobre el origen de esta inesperada polémica e indagaron acerca de los dichos que involucraban a Antonela Roccuzzo.

El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez que puso fin a los rumores de distanciamiento con el plantel

Según explicaron en el ciclo de Crónica, nunca existió un alejamiento real entre el capitán argentino y la periodista, sino una serie de interpretaciones que fueron creciendo hasta convertirse en rumores sobre una supuesta prohibición para entrevistar a los jugadores.

Uno de los episodios que alimentó esas especulaciones ocurrió cuando se viralizó un video en el que Messi saludó a Maxi López mientras Sofi Martínez permanecía a pocos metros. El hecho fue presentado por algunos como un desplante deliberado, aunque nunca hubo confirmación de que existiera un conflicto entre ambos.

A esa situación se sumó otro momento protagonizado por Facundo Medina. En las imágenes, el defensor continuó caminando sin advertir que la periodista intentaba saludarlo, una escena que volvió a ser utilizada para sostener la idea de un supuesto distanciamiento con integrantes del seleccionado.

Sin embargo, Run Run del Espectáculo sostuvo que ninguna de esas situaciones reflejaba un problema real y que las especulaciones terminaron construyendo una historia que nunca tuvo confirmación

Después del encuentro con Messi, la propia Sofia Martínez también decidió referirse al tema y fue contundente. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", aseguró.

La periodista también explicó que siempre eligió responder con profesionalismo en lugar de involucrarse en las versiones. "Sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen", afirmó.


Esta nota habla de:
1
Muriel López Benitez, la pareja de Lisandro Martínez, reveló el "secreto" de su relación con el futbolista: "Hacemos..."
FARÁNDULA

Muriel López Benitez, la pareja de Lisandro Martínez, reveló el "secreto" de su relación con el futbolista: "Hacemos..."

2
Mauro Icardi le declaró la guerra a Yanina Latorre, pegándole donde más le duele: "La amante fija de tu marido..."
POR LA RED

Mauro Icardi le declaró la guerra a Yanina Latorre, pegándole donde más le duele: "La amante fija de tu marido..."

3
Horóscopo: los signos que recibirán una buena noticia y cambiarán su destino este julio
HORÓSCOPO

Horóscopo: los signos que recibirán una buena noticia y cambiarán su destino este julio

4
Murió el padre de Franco Torchia, y el periodista lo despidió con un emotivo mensaje: "Necesitás descansar mucho..."
POR LA RED

Murió el padre de Franco Torchia, y el periodista lo despidió con un emotivo mensaje: "Necesitás descansar mucho..."

5
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

Últimas noticias de El Run Run de Espectáculo