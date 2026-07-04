El gesto de Lionel Messi con Sofi Martínez que puso fin a los rumores de distanciamiento con el plantel

El triunfo de la Selección argentina por 3-2 frente a Cabo Verde, que selló el pase a los octavos de final del Mundial 2026, dejó una imagen que rápidamente acaparó la atención fuera de la cancha.

En la zona mixta, Lionel Messi se acercó a Sofi Martínez y, con una frase cargada de ironía, pareció dejar atrás las versiones que durante meses hablaron de un supuesto conflicto entre ambos. "Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo", comentó el capitán.

Mientras el gesto recorrió las redes sociales, en El Run Run del Espectáculo recordaron las diferentes versión sobre el origen de esta inesperada polémica e indagaron acerca de los dichos que involucraban a Antonela Roccuzzo.

Según explicaron en el ciclo de Crónica, nunca existió un alejamiento real entre el capitán argentino y la periodista, sino una serie de interpretaciones que fueron creciendo hasta convertirse en rumores sobre una supuesta prohibición para entrevistar a los jugadores.

Uno de los episodios que alimentó esas especulaciones ocurrió cuando se viralizó un video en el que Messi saludó a Maxi López mientras Sofi Martínez permanecía a pocos metros. El hecho fue presentado por algunos como un desplante deliberado, aunque nunca hubo confirmación de que existiera un conflicto entre ambos.

A esa situación se sumó otro momento protagonizado por Facundo Medina. En las imágenes, el defensor continuó caminando sin advertir que la periodista intentaba saludarlo, una escena que volvió a ser utilizada para sostener la idea de un supuesto distanciamiento con integrantes del seleccionado.

Sin embargo, Run Run del Espectáculo sostuvo que ninguna de esas situaciones reflejaba un problema real y que las especulaciones terminaron construyendo una historia que nunca tuvo confirmación.

Después del encuentro con Messi, la propia Sofia Martínez también decidió referirse al tema y fue contundente. "Lo valoro un montón porque ese saludo tiene que ver con algunos ruidos que se generan en la semana y que no corresponde o tiene ningún tipo de sentido. Son todas mentiras", aseguró.

La periodista también explicó que siempre eligió responder con profesionalismo en lugar de involucrarse en las versiones. "Sé que trabajando uno demuestra que está todo bien y que no existe nada de lo que dicen", afirmó.



