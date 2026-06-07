¡El show debe continuar! Con esta lista de temas Los Fundamentalistas despidieron al Indio Solari

A solo un día de confirmarse el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidieron seguir adelante con su presentación programada en el predio ferial de Comodoro Rivadavia, transformando la velada en un histórico tributo colectivo.

Más de siete mil fanáticos colmaron las instalaciones para manifestar su dolor y agradecimiento, mientras que la transmisión en vivo a través de YouTube superó los 230 mil espectadores en simultáneo desde diversos puntos del mapa.

Un repertorio de clásicos y emociones

La apertura musical estuvo a cargo de canciones emblemáticas como "Pedía siempre temas en la radio" y "Un ángel para tu soledad".

La lista continuó con una selección que repasó las diferentes etapas de la trayectoria del icónico cantante, incluyendo piezas como "Yo caníbal", "Todos a los botes!", "Tomasito", "Divina TV Führer", "Todo preso es político" y "Nike es la cultura".

Durante la interpretación de esta última, la voz y la imagen del cantante guiaron el sonido de los músicos.

Hacia el tramo intermedio, sonaron "El infierno este encantador", "Pastillas", "Ruegos en octubre", "Rock para el negro Atila", "Ya nadie va a escuchar tu remera", "Blues de la artillería", "Etiqueta negra" y "El tesoro de los inocentes".

El momento culmen de la noche

El punto de mayor intensidad emocional ocurrió con la interpretación de "Encuentro con un ángel amateur".

La figura de Solari se proyectó en las pantallas gigantes para entonar las estrofas del tema, lo que desató las lágrimas tanto arriba como abajo del escenario. "Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando", resonó en el predio, convirtiendo el fragmento en un testimonio definitivo de despedida.

El concierto se completó con composiciones como "Mimí mambó", "Ese grito es aún de amor", "Vencedores vencidos", "El charro chino", "La hija del fletero", "Canción para naufragios", "Todo un palo" y "Mi genio amor".

La banda, integrada por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Déborah Dixon, Luciana Palacios, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Ramiro López Naguil, Sergio Colombo y Miguel Ángel Tallarita, fue sumamente elogiada en las plataformas digitales por el valor de brindar el espectáculo a pesar de la conmoción general.