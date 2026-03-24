¡EN VIVO! Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia: comenzó el acto central en la Plaza de Mayo

Este martes 24 de marzo se cumplen 24 años del último golpe militar en la Argentina y miles de personas se congregan en Plaza de Mayo por memoria, verdad y justicia en el 50° aniversario del comienzo de un período muy oscuro en el país.

Distintas agrupaciones políticas y sociales se encontraron en distintos puntos para marchar hacia la Plaza de Mayo, lugar donde a las 16:30 comenzó el acto central con la lectura de un documento elaborado por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos de parte de referentes de derechos humanos.

Hay actos en distintos puntos del país también, con marchas multitudinarias.

Se encuentran entre los presentes grandes referentes de DDHH como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, así como familias con jóvenes y niños que asistieron a este histórico acto.

Antes del discurso, suena en la plaza "Los Dinosaurios", canción de Charly García que describe de gran manera lo que se vivía en la última dictadura.

Los discursos por el 24 de marzo

Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, tomó la palabra al comienzo del acto y resaltó: "Estamos juntos nuevamente en esta histórica Plaza, y en todas las plazas del país, con profunda convicción, para reafirmar que la memoria se defiende luchando y porque sabemos que es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles".

"¡Son 30.000! Fue y es genocidio. ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", afirmó Espen.

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