A 50 años del golpe, Marcos Giles reveló que tiene un familiar desaparecido: "Mi abuela sigue esperando"

En una emisión especial cargada de emotividad por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el equipo de Nadie dice nada dedicó un espacio de reflexión que dejó uno de los momentos más profundos del streaming argentino reciente.

En ese contexto, Marcos Giles reveló públicamente que un integrante de su familia permanece desaparecido desde la última dictadura cívico-militar, una historia que atraviesa a varias generaciones y que aún hoy mantiene abierta una herida.

La charla comenzó cuando Nico Occhiato invitó a reflexionar sobre el significado de vivir en democracia al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976. El conductor remarcó que muchas libertades actuales -como realizar un programa de streaming, reunirse con amigos o asistir a recitales- eran imposibles en aquel contexto.

"Creemos que la democracia se construye y se defiende todos los días. Es importante recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar; no queremos nunca más como país perder la democracia", expresó.

La atmósfera de reflexión estuvo acompañada por la interpretación en vivo de "Como la cigarra", el emblemático himno de resistencia de María Elena Walsh, en la voz de Ángela Torres.

Tras ese momento, Giles tomó la palabra y compartió por primera vez la historia de su familia. Visiblemente conmovido, valoró que el programa abordara la fecha con compromiso.

"Las vidas que se cambiaron y se tuvieron que armar afuera... el que está desaparecido es el tío de mi mamá. La mujer de él se tuvo que ir a vivir a Francia y armar una vida allá", recordó.

El influencer también relató el dolor que persiste con el paso del tiempo y que aún atraviesa a su familia: "Mi abuela hasta el día de hoy sigue esperando, porque no encontró el cuerpo de su hermano", expresó.

Finalmente, remarcó que la memoria siempre fue un tema presente en su hogar y que poder visibilizar esa historia en una plataforma de gran alcance le genera un profundo sentido de justicia colectiva.