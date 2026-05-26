Escándalo: prepararon el sándwich de matambre más largo del mundo, pero el público derribó las vallas y arrasó con todo

Lo que debía ser una jornada gastronómica para disfrutar en familia terminó de una forma caótica, ya que una reconocida parrilla había prometido repartir unos 700 metros de sándwich de matambre a la pizza a los presentes, pero cientos de personas no aguantaron la demora y saquearon la mercadería. En tanto, y ante los graves destrozos, los organizadores emitieron un duro comunicado en redes sociales.

El principal foco de conflicto fue la extrema demora para servir la enorme comida (era récord mundial). Según los múltiples testimonios, la convocatoria oficial estaba pautada para las 11 del lunes, pero pasadas las 16 todavía no se había repartido ni una sola porción de matambre y la gente no aguantó la situación e irrumpió por un bocado.

"Una vergüenza": las principales quejas de los vecinos de Avellaneda por medio de la caja de comentarios en la red social Instagram, en donde cientos de usuarios que asistieron al evento volcaron su profunda frustración.

"En síntesis, fue un sándwich de exposición. A las 14:00 pasó el camión y quedó listo para servir, pero la foto y el video eran más importantes que compartir ese momento", reclamó indignada una usuaria que estuvo presente. Otros asistentes coincidieron en que el alimento estuvo expuesto al aire libre durante todo el día debido al afán de alcanzar el récord mundial y hacer imágenes aéreas con drones, provocando que la comida directamente se enfriara.

Comunicado de la parrilla





Los propietarios de la tradicional parrilla "El Tano" utilizaron sus canales oficiales para expresar el profundo malestar que les causó el desenlace del evento, el cual había demandado meses de logística, trabajo y esfuerzo para celebrar su 25° aniversario.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, buscaron agradecer a las familias que acompañaron pacíficamente durante el día, pero repudiaron con firmeza el accionar violento de un enorme grupo de asistentes.

Mensaje de la reconocida parrilla (Instagram).

"En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada", lamentaron con un evidente sabor amargo en su comunicado.

Además del hurto descontrolado de la comida que abarcaba unas siete cuadras de largo, los dueños revelaron otro detalle indignante sobre el comportamiento de la muchedumbre: "Incluso se llevaron cosas que formaban parte de la organización".

Finalmente, esta lamentable actitud fue calificada por el reconocido local como una absoluta falta de respeto para quienes trabajaron desde temprano, y para toda la gente que esperaba su porción de manera tranquila detrás de las vallas de contención.