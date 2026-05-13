Estudiantes argentinos diseñaron un cohete supersónico para competir en Estados Unidos

Un grupo de más de 60 alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) viajará a Texas, Estados Unidos, para participar de la International Rocket Engineering Competition (IREC) entre el 15 y el 20 de junio.

El equipo, denominado ITBA Rocketry Team, competirá con un vehículo bautizado como "Aconcagua", con el que buscan alcanzar un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido, un hito inédito para la cohetería universitaria argentina.

Innovación técnica y velocidad Mach 2

El proyecto representa un salto significativo respecto a las participaciones anteriores del grupo en territorio estadounidense.

En esta edición, los estudiantes competirán en la categoría 30k COTS, destinada a cohetes capaces de subir hasta los 30.000 pies de altura. Según explicaron los responsables del desarrollo, la meta es alcanzar una velocidad de Mach 2.

"El objetivo es llegar a un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido", detallaron desde el equipo interdisciplinario que cuenta con la supervisión de Patricio Pedreira, profesor e investigador de la institución.

Para lograrlo, los alumnos trabajaron en áreas críticas como aerodinámica, aviónica, materiales compuestos y simulación FEM.

Historia y consolidación internacional

El ITBA Rocketry Team inició su camino en 2022 con el fin de insertar a la Argentina en la industria aeroespacial académica.

En su debut de 2023 presentaron el modelo Theros I y, para el año 2024, lograron posicionarse en el puesto 42° de su categoría, destacándose entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción a nivel global.

Tras haber competido previamente en categorías de menor altitud, la delegación del ITBA triplicará este año su objetivo de distancia vertical, buscando consolidar el prestigio de la ingeniería nacional en una de las competencias de ciencia aplicada más exigentes del mundo.